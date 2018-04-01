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Якби я його послав на х*й, це було б негарно, – Данилко про скандал на Нацвідборі Євробачення

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Данилко прокоментував скандал на Нацвідборі Євробачення
Данилко прокоментував скандал на Нацвідборі Євробачення / Фото з відкритих джерел

Український співак та композитор Андрій Данилко, який був суддею на Нацвідборі Євробачення-2018, пояснив чому обматюкав менеджера співачки TAYANNA

Про це Данилко розповів у "Світському житті", передає ТСН.

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Як відомо, у фіналі Нацвідбору Євробачення спалахнув скандал: Андрій Данилко запідозрив співачку TAYANNA у використанні фонограми. Учасниця конкурсу запевнила, що це помилка, вона навчилась танцювати і співати одночасно. За вокалістку заступились Джамала, яка підтвердила слова співачки TAYANNA.

У розпал конфлікту із залу втрутився чоловік, якого згодом назвали адміністратором зірки. Тож Андрій Данилко не стримав своїх емоцій і в прямому ефірі послав опонента "в пи*ду".

Якщо б я його послав "на х*й", це було б не гарно, а я його послав "в п*зду", а це ж чується, як "йди додому". По-перше, не треба мені заважати, я сиджу в прямому ефірі, і це все-таки проблема виховання людини, яка бігла, або команди,
– пояснив співак.

Окрім того, артист додав, що з TAYANNA у нього прекрасні відносини.

"Чому всі думають, що я погано до неї ставлюся? Якщо я член журі, чому я не можу запитати про фонограму? Мені, звичайно, було смішно, чесно скажу. Сказати, що я шкодую, напевно, я шкодую, але з іншого боку – цей нацвідбір запам'ятають саме через це", – наголосив Данилко.

Нагадаємо, Україну на пісенному конкурсі Євробаченні-2018, яке проводитимуть в Лісабоні, представить MELOVIN з піснею Under The Ladder. TAYANNA, за результатами суддівських та глядацьких голосувань, посіла друге місце у фіналі Національного відбору.

Теги: LifeStyle Музика Новини України Скандал Євробачення-2018
Джерело: 24 Канал
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