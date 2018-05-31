00:08
1 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
22°C 11°C
  • субота
    26°C 12°C
  • неділя
    28°C 16°C
  • понеділок
    28°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Суворий армійський реп. Для чого мільйонеру Міхалкову трактор
Вєсті Кремля
22:14, 31 травня
Вєсті.UA. СБУ допоможе канонізувати церкву. Дитсадок Гройсмана
Вєсті.UA
21:59, 31 травня
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, 30 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Якби Захід хотів, то трибунал по збитому "Боїнгу-777" був би вже створений, – експерт

914 Читать новость на русском
Чому розслідування йде так повільно?
Чому розслідування йде так повільно? / foto-basa.com

Активність розслідування щодо збитого росіянами "Боїнга-777" знизилася. З самого початку було зрозуміло, що це Росія. Однак Захід демонструє позицію страуса і не хоче загострення стосунків із Росією.

Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також: Ми хочемо, щоб росіяни знали правду про Путіна, – батько загиблого у катастрофі "Боїнга 777"

Як зауважує фахівець, СБУ надала міжнародним організаціям доказову базу, що "Боїнг" збили з російського "Бука", ще влітку 2014 року – радіоперехоплення, відео, фото, ідентифіковані особи (хто, звідки стріляв), маршрут пересування "Бука". Одразу після того, як був збитий літак, пролунали заяви про створення міжнародного трибуналу. Але Росія заблокувала це рішення в Радбезі ООН.

Водночас, вважає Снєгирьов, пасивність української влади також не сприяє завершенню розслідування. На його переконання, українська влада ховає голову в пісок і боїться сказати правду про справжніх замовників трагедії. Україна може сама розпочати судовий процес. Крім того, збиття "Боїнга" продемонструвало, що повітряний простір є нашою ахіллесовою п'ятою.

Читайте також: Нові свідчення про причетність Росії до збиття МН-17 спричинять продовження санкцій, – політолог

"Необхідно ставити питання перед нашими західними партнерами про те, щоб у разі російської агресії з повітря або повторення атак на повітряні судна наші міжнародні партнери (насамперед НАТО), забезпечили безпеку європейського повітряного простору і закрили небо над Україною", – переконаний Дмитро Снєгирьов.

Все це, на думку експерта, дозволяє Росії лавіювати, і вона може уникнути відповідальності.

СРСР у 1978 році збив південнокорейський пасажирський "Боїнг". Але ніхто так і не був покараний. А в теперішньому випадку Росія може маневрувати, вкидаючи в інформпростір так звані версії, хто збив "Боїнг". І цим Кремль знижує можливість створення міжнародного трибуналу. Минуло чотири роки. Якби Захід хотів, то про трибунал уже було б рішення,
– підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, представники об'єднаної слідчої групи з розслідування аварії літака "Боїнг-777" рейсу МН17 оприлюднили проміжні результати розслідування катастрофи авіасудна у небі над Донбасом. Дані слідчих підтверджують, що літак рейсу МН17 був збитий з установки "Бук", яка у липні 2014 року потрапила на окуповану територію Донбасу з території Росії. Після публікації даних розслідування про збиття "Боїнга 777" над Донбасом, в МЗС України заявили, що 12 червня держава скерує до Міжнародного суду ООН меморандум щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Що таке катастрофа MH17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпур. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Війна на Донбасі Збитий "Боїнг 777"
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 31 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Стало відомо, які корупційні схеми використовують лікарі під час закупівлі ліків за держкошти
31 травня, 23:00 Стало відомо, які корупційні схеми використовують лікарі під час закупівлі ліків за держкошти
Олександра Устінова 164
Головні новини 31 травня: деталі
31 травня, 22:33 Головні новини 31 травня: деталі "вбивства" Бабченка, відставка Зідана та голодування Кольченка
1545
Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
31 травня, 13:09 Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
2795
Гібридне вбивство: як замах на життя Бабченка виявив агентів Росії
31 травня, 22:01 Гібридне вбивство: як замах на життя Бабченка виявив агентів Росії
Олексій Чибісов 1279
Чому через відсутність Антикорупційного суду бідність в Україні може суттєво зрости
31 травня, 21:00 Чому через відсутність Антикорупційного суду бідність в Україні може суттєво зрости
Віталій Шабунін 244
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук