Якби Захід хотів, то трибунал по збитому "Боїнгу-777" був би вже створений, – експерт

Активність розслідування щодо збитого росіянами "Боїнга-777" знизилася. З самого початку було зрозуміло, що це Росія. Однак Захід демонструє позицію страуса і не хоче загострення стосунків із Росією.

Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Як зауважує фахівець, СБУ надала міжнародним організаціям доказову базу, що "Боїнг" збили з російського "Бука", ще влітку 2014 року – радіоперехоплення, відео, фото, ідентифіковані особи (хто, звідки стріляв), маршрут пересування "Бука". Одразу після того, як був збитий літак, пролунали заяви про створення міжнародного трибуналу. Але Росія заблокувала це рішення в Радбезі ООН.

Водночас, вважає Снєгирьов, пасивність української влади також не сприяє завершенню розслідування. На його переконання, українська влада ховає голову в пісок і боїться сказати правду про справжніх замовників трагедії. Україна може сама розпочати судовий процес. Крім того, збиття "Боїнга" продемонструвало, що повітряний простір є нашою ахіллесовою п'ятою.

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"Необхідно ставити питання перед нашими західними партнерами про те, щоб у разі російської агресії з повітря або повторення атак на повітряні судна наші міжнародні партнери (насамперед НАТО), забезпечили безпеку європейського повітряного простору і закрили небо над Україною", – переконаний Дмитро Снєгирьов.

Все це, на думку експерта, дозволяє Росії лавіювати, і вона може уникнути відповідальності.

СРСР у 1978 році збив південнокорейський пасажирський "Боїнг". Але ніхто так і не був покараний. А в теперішньому випадку Росія може маневрувати, вкидаючи в інформпростір так звані версії, хто збив "Боїнг". І цим Кремль знижує можливість створення міжнародного трибуналу. Минуло чотири роки. Якби Захід хотів, то про трибунал уже було б рішення,

– підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, представники об'єднаної слідчої групи з розслідування аварії літака "Боїнг-777" рейсу МН17 оприлюднили проміжні результати розслідування катастрофи авіасудна у небі над Донбасом. Дані слідчих підтверджують, що літак рейсу МН17 був збитий з установки "Бук", яка у липні 2014 року потрапила на окуповану територію Донбасу з території Росії. Після публікації даних розслідування про збиття "Боїнга 777" над Донбасом, в МЗС України заявили, що 12 червня держава скерує до Міжнародного суду ООН меморандум щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Що таке катастрофа MH17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпур. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.