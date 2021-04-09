СІЗО та гауптвахта: вироки суду щодо стрілянині в потязі Костянтинівка – Київ

Відбувся суд над службовцями Держспецзв'язку, які 6 квітня влаштували стрілянину в потязі Костянтинівка – Київ. Одного засудили та відправили на гауптвахту, а іншого – в СІЗО до наступного слухання. Також стало відомим, які статті були в матеріалах справи.
Джерело:Укрінформ
Про це повідомив керівник Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій сфері Андрій Глумаков. Він також розповів про постанови суду.
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Детальніше про долю порушників
Молодшому за званням офіцеру обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою. Йому не дали можливість вносити заставу. Наразі військовослужбовця підозрюють у порушенні двох статей Кримінального кодексу:
- про хуліганство, за якою максимальне покарання – 4 роки в'язниці;
- про погрозу чи насильство щодо правоохоронця, яка передбачає до 7 років ув'язнення.
Що сталося з його керівником
Чоловіка, який мав вище звання, також відправили під арешт. Але не в слідчий ізолятор.
Суд визнав його винним у скоєнні адміністративних правопорушень та наклав на офіцера стягнення у вигляді арешту на гауптвахті. Загальний термін за рішенням суду становить 20 діб,
– додав Глумаков.
Службовця визнали винним передусім у недбалому ставленні до військової служби під час виконання обов'язків доставлення кореспонденції. Також у невжитті заходів щодо припинення кримінального правопорушення підлеглого.
І, звичайно, не обійшли увагою розпивання алкогольних напоїв та невжиття заходів для відсторонення від обов'язків особи в нетверезому стані. У кожному з цих звинувачень був припис "вчинене в умовах особливого періоду".
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Що відомо про стрілянину в потязі
- Це трапилося в потязі Костянтинівка – Київ приблизно о 2 годині ночі.
- Усіх пасажирів евакуювали та на місце прибули правоохоронці.
- Чоловіки забарикадувалися в купе та погрожували відкрити вогонь на ураження, якщо їх будуть штурмувати.
- Зловмисників затримали спецпризначенці КОРД і направили до відділення поліції.
- Прокуратура оголосила підозру одному з чоловіків.
- Це були офіцер і кур'єр Держспецзв'язку.
- Вони доставляли важливі документи з Краматорська
- Обох службовців звільнили в день інциденту