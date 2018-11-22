Яке безнадійне майбутнє очікує на Кримський міст: експерт пояснив причини катастрофи

Перш за все, окупанти для будівництва Кримського мосту окупанти обрали невдале місце. Водночас про компетентність фахівців, що його будвали є дуже мало підстав. Відтак, з просіданням Кримського моста вже нічого не можна вдіяти, і споруда може ще сильніше просісти або навіть перекошуватися у різні боки.

Таку думку висловив автор двох українських проектів Кримського мосту, інженер і мостобудівник Георгій Росновський, передає "Обозреватель".

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Зокрема, він зауважив, що для будівництва "проекту тисячоліття" росіяни обрали найбільш невдале місце за геологічними та сейсмічними умовами.

Ще свого часу я пропонував будівництво мосту трохи північніше поромної переправи у вузькому місці протоки, який мав з'єднати Крим із косою Чушка на російському березі. Там геологія більше підходить до подібних споруд. Розумієте, чим південніше, тим глибше розташовуються корінні ґрунти,

– зауважив фахівець.

За його словами, ближче до острова Тузла розташовується мережа глибоких грязьових вулканів,

"Вони можуть "дихати", викликаючи коливання грунту", – пояснив інженер.

Водночас він підкреслив, що навіть у Росії спеціалісти говорять про недовговічність мосту.

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"У місці, де прокладено Кримський міст, глибина сягає 80 метрів, щоправда зараз технології дозволяють спокійно бурити палі на глибині у 60 метрів. А на тій глибині, навіть за допомогою нових установок, бурити дуже проблематично", – додає Росновський.

Як наголошує мостобудівник, за настільки великого фінансування проектувальники могли побудувати дійсно якісний міст, "але, оскільки є такі просідання, відтак, фахівці – погані".

Крім того Росновський вважає, що з просіданням Кримського моста вже нічого не можна вдіяти.

Це призведе до руйнування мосту, він може і сильніше просідати, і перекошуватися у різні боки, і потім навесні піде льодохід, який може на опори впливати,

– підсумував експерт.

Нагадаємо, напередодні у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб показали фото, на яких видно, як Кримський міст зміщується. Також у відомстві зауважили, що на переправі є декілька критичних ділянок, на яких власне і відбуваються ці процеси. За даними МінТОТ небезпечні ділянки спостерігаються і на острові Тузла.



У Росії, зі свого боку, заявили, що вищезазначена інформація є міфом. На їхнє переконання, Кримський міст "стоятиме вічно".

Що таке "Кримський (Керченський) міст"? Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (анексований Крим). Його протяжність становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року президент Росії Володимир Путін відкрив споруду, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.