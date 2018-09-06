Яке дивне правило етикету повинні дотримуватися Меган Маркл і Кейт Міддлтон

Дружини британських принців Меган Маркл і Кейт Міддлтон зобов'язані тримати підборіддя паралельно до підлоги, навіть коли вони спускаються сходами.

Про таку особливість розповіла The Sun експерт з королівського етикету Міка Майер.

Читайте також: Не тільки Меган Маркл: хто з представниць королівської сім'ї одягав міні-сукні

"Паралельне до підлоги підборіддя допомагає підтримувати поставу, коли ви стоїте, сидите і навіть спускаєтеся по сходах. Якщо ви опустили голову або, навпаки, занадто її задрали, створюється відчуття, що ви неуважні чи вам нецікаво", – пояснила Майер.

За її словами, спуск по сходах досить важливий, оскільки це поява на вечорі і формування першого враження, коли всі на дивляться і фотографують.

Експерт з королівського етикету зазначила, Меган Маркл і Кейт Міддлтон зобов'язані дотримуватися цього правила. Більш того, на чоловіків воно також поширюється.

Меган Маркл і Кейт Міддлтон не можна дивитися під ноги під час спуску зі сходів

Майер зазначила, що за правилами етикету, коли жінка спускається по сходах на підборах, попереду повинен йти чоловік, щоб підтримати її, якщо буде потрібно.

Чоловік повинен підтримувати жінку, якщо вона на підборах