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      Яке харчування сприяє довголіттю

      644 Читать новость на русском
      Як продовжити тривалість життя
      Як продовжити тривалість життя / soha.vn

      Зі слів вчених, саме низькобілкова дієта з високим вмістом вуглеводів сприяє високій тривалості життя.

      Про це заявили австралійські науковці Сіднейського університету, йдеться у прес-релізі на EurekAlert!.

      Дані їхніх досліджень суперечать поширеному твердженню, що обмеження калорійності зменшує ризик передчасної смерті і вікових захворювань.

      Читайте також: Чому потрібно їсти вуглеводи: коментар Супрун

      Як відомо, раціон харчування довгожителів японського острова Окінава і країн Середземномор'я складається з невеликої кількості білкових продуктів (близько 9%), включаючи рибу, сою та інші рослини.

      via GIPHY

      А основним джерелом вуглеводів у їхньому раціоні харчування є солодка картопля бата. Схожу дієту вчені протестували на лабораторних гризунах.

      Вони вживали продукти, які містять крохмаль і білок казеїн (є сирі і молоці). Протягом експерименту науковці перевірили, чи такий раціон харчування має вплив на гіпокамп (структура мозку, яка відповідає за формування пам'яті). 

      Виявилося, що високовуглеводна дієта сприяє підтримці функцій цієї області центральної нервової системи у молодих і старих тварин і зменшує ризик нейродегенеративних захворювань та сприяє продовженню життя.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Поради Здорове харчування Здоров'я Здорове життя Дієти Довголіття
      Джерело: 24 Канал
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