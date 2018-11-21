Яке харчування сприяє довголіттю

Зі слів вчених, саме низькобілкова дієта з високим вмістом вуглеводів сприяє високій тривалості життя.

Про це заявили австралійські науковці Сіднейського університету, йдеться у прес-релізі на EurekAlert!.

Дані їхніх досліджень суперечать поширеному твердженню, що обмеження калорійності зменшує ризик передчасної смерті і вікових захворювань.

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Як відомо, раціон харчування довгожителів японського острова Окінава і країн Середземномор'я складається з невеликої кількості білкових продуктів (близько 9%), включаючи рибу, сою та інші рослини.

А основним джерелом вуглеводів у їхньому раціоні харчування є солодка картопля бата. Схожу дієту вчені протестували на лабораторних гризунах.

Вони вживали продукти, які містять крохмаль і білок казеїн (є сирі і молоці). Протягом експерименту науковці перевірили, чи такий раціон харчування має вплив на гіпокамп (структура мозку, яка відповідає за формування пам'яті).

Виявилося, що високовуглеводна дієта сприяє підтримці функцій цієї області центральної нервової системи у молодих і старих тварин і зменшує ризик нейродегенеративних захворювань та сприяє продовженню життя.

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