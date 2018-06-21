Яке місце посіла Україна у рейтингу країн за кількість зброї у цивільного населення

Легалізувати, чи не легалізувати вогнепальну зброю. Над цим питанням дискутують в Україні вже не перший рік. Але від того кількість зброї не зменшується.

22 – таке місце посіла Україна у рейтингу країн за кількість зброї у цивільного населення.

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На руках українці мають приблизно 4,5 мільйонів одиниць зброї, тобто у кожного десятого. Перше місце за Сполученими Штатами. Там на руках у населення майже 393 300 000 одиниць зброї. У росіян – 17 600 000.



Вогнепальна зброя в США та Росії

У світі в даний час більше мільярда одиниць вогнепальної зброї. При цьому 857 мільйонів з них знаходиться в цивільного населення. За кількістю вогнепалів у військових, то тут лідер – Росія – 30,3 мільйони. В українських військових на руках – 6,6 мільйонів і четверте місце у світі.

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