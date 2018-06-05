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Яке місце посіла Україна в рейтингу технологічного розвитку: цікавий результат

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Україна в рейтингу розвитку технологій посіла 38 місце
Україна в рейтингу розвитку технологій посіла 38 місце / Фото з відкритих джерел

В рейтингу Technological Readiness ("Технологічна готовність") Україна посіла 38 місце.

Про це йдеться в опублікованих результатах рейтингу.

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Україна стоїть поруч із Саудівською Аравією та Південною Африкою. В період з 2018 по 2022 рік Україна посунеться на 39 місце. Авторами рейтингу є аналітики компанії The Economist Group, сестринської компанії журналу The Economist. Показники 82-ох найбільших економік світу дозволяють дослідникам спрогнозувати їхній подальший розвиток.

Метою прогнозу є передбачення того, наскільки країни пристосовані до швидкого розвитку технологій. Рейтинг керується трьома основними показниками: доступ до інтернету та мобільного зв’язку, економічна інфраструктура (електронна комерція, електронне врядування та кібер-безпека) та рівень інновацій. 

Автори рейтингу посилаються на дані ООН від 2015 року, за якими Україна входить до топ-10 країн, що розвиваються, за рівнем електронної комерції. Як свідчать прогнози, до 2022 року лідерами рейтингу будуть Австралія, Сінгапур та Швеція. На останніх місцях опиняться Нігерія, Лівія та Ангола.

За прогнозами The Economist Group, з 2018 по 2022 роки рейтинг будуть очолювати Австралія, Сінгапур і Швеція. Останні місця посідають Нігерія, Лівія та Ангола.

Теги: Новини України Техно Рейтинги
Джерело: 24 Канал
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