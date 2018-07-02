Яке м'ясо птиці є смертельно небезпечним для українців: відповідь експерта

Через підвищення цін на телятину та свинину українці все частіше купують курятину, яка становить значну загрозу здоров’ю людині.

Інститут аграрної політики підрахував, що у середньому українець вживає за рік близько 25 кілограмів курятини, пише ТСН.

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М'ясо курки може бути смертельно небезпечним для українців, оскільки виробники годують птицю антибіотиками, щоб ті не хворіли. Через постійне вживання такого м’яса значно страждає організм людини.

У випадку, якщо людина захворіє і їй знадобиться антибіотик, то ліки можуть просто не спрацювати через постійне вживання бройлерної курятини.

Захиститися від вживання м’яса, нашпигованого антибіотиками, можна, якщо обирати індичку чи качку. Такі види м’яса не піддаються бройлерству. Також можна вживати інші види білка – молочна продукція та яйця.

При цьому варто обмежити вживання курятини раз чи двічі на тиждень. При таких умовах організм буде здатний впоратися зі шкідливими речовинами у курці.

Дієтолог Олександр Кущ зазначив, що найбільше шкідливих речовин накопичуються в печінці, шкірці та стегенцях, найменше – в груднинці.