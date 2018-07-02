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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Яке м'ясо птиці є смертельно небезпечним для українців: відповідь експерта

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Курятина є смертельно небезпечною
Курятина є смертельно небезпечною / avoskinbeauty.com

Через підвищення цін на телятину та свинину українці все частіше купують курятину, яка становить значну загрозу здоров’ю людині.

Інститут аграрної політики підрахував, що у середньому українець вживає за рік близько 25 кілограмів курятини, пише ТСН.

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М'ясо курки може бути смертельно небезпечним для українців, оскільки виробники годують птицю антибіотиками, щоб ті не хворіли. Через постійне вживання такого м’яса значно страждає організм людини.

У випадку, якщо людина захворіє і їй знадобиться антибіотик, то ліки можуть просто не спрацювати через постійне вживання бройлерної курятини.

Захиститися від вживання м’яса, нашпигованого антибіотиками, можна, якщо обирати індичку чи качку. Такі види м’яса не піддаються бройлерству. Також можна вживати інші види білка – молочна продукція та яйця.

При цьому варто обмежити вживання курятини раз чи двічі на тиждень. При таких умовах організм буде здатний впоратися зі шкідливими речовинами у курці.

Дієтолог Олександр Кущ зазначив, що найбільше шкідливих речовин накопичуються в печінці, шкірці та стегенцях, найменше – в груднинці.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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