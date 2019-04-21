19:50
21 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ ПРИВАТБАНК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Проти чого протестують олені. Путін боїться українських товарів
      Вєсті Кремля
      18:17, 20 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Чим Яценюк схожий на китайського імператора. Де Добкін черпає натхнення
      Вєсті.UA
      22:07, 19 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ ПРИВАТБАНК

      Яке найбільше досягнення України за п'ять років: версія Дейнеги

      1568 Читать новость на русском
      Віталій Дейнега
      Віталій Дейнега / Фото із відкритих джерел

      21 квітня в Україні проходить другий тур президентських виборів. За крісло голови держави у ньому змагаються чинний президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський. Ймовірно, що після цього відбудеться багато кадрових перестановок, проте зразу очікувати змін не варто.

      Про це він розповів у прямому ефірі 24 каналу розповів засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

      Читайте також: Як голосують в Україні станом на 18 годину: головне

      "Наступного дня після інавгурації нового президента голови ОДА та РДА (а таких приблизно 400 людей в Україні, здається) мають написати заяви про звільнення згідно закону, якщо не помиляюся. Це – немаленькі зміни", – зазначив Дейнега.

      Чи дасть зміна цілої вертикалі цих чиновників швидкі результати? Ні. Адже знаєте, різниця між "Титаніком" та дошкою для серфінгу дуже велика – в маневрах,
      – пояснив він.

      Але, на щастя, найбільше досягення останніх п'яти років – це свобода слова, переконаний засновник фонду "Повернись" живим. Проте українці як представники молодої демократії думали, що свобода слова – це тоді, коли яку кнопку не включи, тобі кажуть правду

      Насправді ж – яку кнопку не включи, то чуєш, за дуже рідкісним виключенням, ту правду, яка зручна для власника каналу,
      – наголосив Дейнега.

      Він також додав, що наслідки цього ми побачимо у вигляді результатів екзит-полу й вже побачили в другому турі. Вибір стоїть між свободою слова в такій дещо потворній формі, якою вона є зараз в Україні, і ні. Адже населення ще вчиться використовувати демократію.

      "Хтось з моїх знайомих писав, що сьогодні студенти кидали монетку, щоб визначитися за кого голосувати в другому турі. Це – молода демократія", – підсумував засновник фонду "Повернись живим".

      Повне інтерв'ю з Віталієм Дейнегою: дивіться відео

      Дивіться онлайн трансляцію марафону "Другий тур виборів президента" на 24 каналі:

       

      blog_ava
      Національний екзит-пол на президентських виборах: коли будуть результати 2 туру
      сьогодні
      33134
      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Внаслідок терактів на Шрі-Ланці сотні загиблих: що відомо
      сьогодні , 18:52 Внаслідок терактів на Шрі-Ланці сотні загиблих: що відомо
      5130
      Справа збитого "Боїнга": під судом – Western Union та "Сбербанк"
      сьогодні , 15:47 Справа збитого "Боїнга": під судом – Western Union та "Сбербанк"
      Борис Немировський 1773
      Що таке Україна?
      сьогодні , 12:00 Що таке Україна?
      Блог Соцмережі 1316
      "Поки є така можливість": відомі українці закликали проголосувати на виборах президента
      сьогодні , 10:48 "Поки є така можливість": відомі українці закликали проголосувати на виборах президента
      Світлана Попова 13723
      Продаж голосу на виборах президента: яке покарання загрожує
      сьогодні , 10:17 Продаж голосу на виборах президента: яке покарання загрожує
      4259
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук