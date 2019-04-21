Яке найбільше досягнення України за п'ять років: версія Дейнеги

21 квітня в Україні проходить другий тур президентських виборів. За крісло голови держави у ньому змагаються чинний президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський. Ймовірно, що після цього відбудеться багато кадрових перестановок, проте зразу очікувати змін не варто.

Про це він розповів у прямому ефірі 24 каналу розповів засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Читайте також: Як голосують в Україні станом на 18 годину: головне

"Наступного дня після інавгурації нового президента голови ОДА та РДА (а таких приблизно 400 людей в Україні, здається) мають написати заяви про звільнення згідно закону, якщо не помиляюся. Це – немаленькі зміни", – зазначив Дейнега.

Чи дасть зміна цілої вертикалі цих чиновників швидкі результати? Ні. Адже знаєте, різниця між "Титаніком" та дошкою для серфінгу дуже велика – в маневрах,

– пояснив він.

Але, на щастя, найбільше досягення останніх п'яти років – це свобода слова, переконаний засновник фонду "Повернись" живим. Проте українці як представники молодої демократії думали, що свобода слова – це тоді, коли яку кнопку не включи, тобі кажуть правду

Насправді ж – яку кнопку не включи, то чуєш, за дуже рідкісним виключенням, ту правду, яка зручна для власника каналу,

– наголосив Дейнега.

Він також додав, що наслідки цього ми побачимо у вигляді результатів екзит-полу й вже побачили в другому турі. Вибір стоїть між свободою слова в такій дещо потворній формі, якою вона є зараз в Україні, і ні. Адже населення ще вчиться використовувати демократію.

"Хтось з моїх знайомих писав, що сьогодні студенти кидали монетку, щоб визначитися за кого голосувати в другому турі. Це – молода демократія", – підсумував засновник фонду "Повернись живим".

Повне інтерв'ю з Віталієм Дейнегою: дивіться відео

Дивіться онлайн трансляцію марафону "Другий тур виборів президента" на 24 каналі: