Яке вино може позитивно впливати на тривалість життя

Не тільки червоне вино здатне продовжити тривалість життя, а й біле, яке знижує фізіологічні "маркери" серцевого нападу.

Про це заявили науковці з Університету штату Коннектикут, які провели дослідження на мишах, передає Zdorovia.

З'ясувалось, що вживання незначної кількості білого вина також позитивно впливає на роботу серця, як і червоне вино, яке є джерелом антиоксидантів, які зміцнюють серце.

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Келих білого вина такий же корисний для нормальної роботи серця, як і келих червоного,

– зазначили дослідники.

Червоне вино містить ресвератрол, який захищає серце та зміцнює судини. А біле вино має компоненти, які здатні захищати "енергетичні підстанції" у майже всіх клітинах організму. Тож обидва алкогольні напої однаково корисні для тривалого життя. Але не забувайте – не варто зловживати алкоголем, всього має бути в міру.

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