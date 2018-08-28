Яке військове обладнання та за скільки України має намір купити в США: посол дав відповідь

Україна потребує військове обладнання з протиповітряної оборони, а також безпілотники, контрбатарейні радари та контрснайперські системи, і вже подала запит владі Сполучених Штатів щодо купівлі відповідних систем на суму у 750 мільйонів доларів за одиницю.

Про це розповів надзвичайний і повноважний посол України в США Валерій Чалий в ефірі "Радіо НВ".

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За його словами, Україна подала запит владі Сполучених Штатів щодо купівлі систем протиповітряної оборони вартістю у 750 мільйонів доларів за одиницю, натомість українській армії є необхідними щонайменше три відповідні військові комплекси.

"Наші потреби наступного періоду, на мій погляд, – це морський простір, військово-повітряний простір; це те, без чого ми просто не зможемо забезпечити оборону країни", – підкреслив дипломат.

За його словами, таким чином Україна потребує безпілотники, контрбатарейні радари та контрснайперські системи.

"Відповідний запит було оприлюднено на найвищому та високому рівні, а саме на зустрічах президентів України та США у Брюсселі, а також на зустрічах української сторони з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном", – додав Чалий.

Водночас про інші подробиці він відмовився розповідати, посилаючись на засекреченість цієї інформації.

Нагадаємо, раніше Валерій Чалий заявляв, що Сполучені Штати завершать надання Україні безпекової допомоги в рамках оборонного бюджету США на суму 250 у мільйонів доларів за умови, що держава виконає низку умов щодо здійснення реформ.