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Яке захворювання вдвічі підвищує ризик раку

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Діабет вдвічі підвищує ризик раку
Діабет вдвічі підвищує ризик раку / clarus.com

Американські вчені встановили, що ризик розвитку раку підвищується в 2,3 раза у тих, хто хворіє на цукровий діабет 2 типу.

Такі висновки дослідників опублікували в журналі Національного інституту онкології США, пише Science Daily.

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Цей вид діабету може свідчити про розвиток раку підшлункової залози.

Онкологи провели аналіз майже 49 тисяч пацієнтів з 1993 до 2013 року. За цей період лікарі зафіксували 408 випадків онкозахворювань.

Вчені встановили, що у людей, які страждають на діабет другого типу, у 2,3 раза підвищується ризик виявлення раку підшлункової залози. Найбільшій небезпеці піддавалися пацієнти з діабетом на ранніх стадіях.

У середньому за 14 років серед пацієнтів з діабетом, у 127 виявили рак підшлункової залози, такий показник сягає 208 випадків у пацієнтів без діабету. У 56% випадків виявлення діабету передувало розвитку раку підшлункової залози.

До слова, деякі продукти здатні боротися з багатьма захворюваннями, особливо з раком, тому їх потрібно регулярно вживати.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування дослідження Онкозахворювання Діабет
Джерело: 24 Канал
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