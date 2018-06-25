Яке захворювання вдвічі підвищує ризик раку
Американські вчені встановили, що ризик розвитку раку підвищується в 2,3 раза у тих, хто хворіє на цукровий діабет 2 типу.
Такі висновки дослідників опублікували в журналі Національного інституту онкології США, пише Science Daily.
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Цей вид діабету може свідчити про розвиток раку підшлункової залози.
Онкологи провели аналіз майже 49 тисяч пацієнтів з 1993 до 2013 року. За цей період лікарі зафіксували 408 випадків онкозахворювань.
Вчені встановили, що у людей, які страждають на діабет другого типу, у 2,3 раза підвищується ризик виявлення раку підшлункової залози. Найбільшій небезпеці піддавалися пацієнти з діабетом на ранніх стадіях.
У середньому за 14 років серед пацієнтів з діабетом, у 127 виявили рак підшлункової залози, такий показник сягає 208 випадків у пацієнтів без діабету. У 56% випадків виявлення діабету передувало розвитку раку підшлункової залози.
До слова, деякі продукти здатні боротися з багатьма захворюваннями, особливо з раком, тому їх потрібно регулярно вживати.
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