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Яке заняття негативно впливає на готовність дітей до навчання

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Час перед телевізором негативно впливає на дітей
Час перед телевізором негативно впливає на дітей / sofra.info

Час перед монітором телевізора для малюків та школярів може негативно вплинути на готовність до садка чи школи.

Це показує нове дослідження з Університету Нью-Йорку, пише 4mama.

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Науковці виявили зв'язок між часом перед екраном і базовими навичками навчання у школі з математики, письма та розвитку мовлення, а також когнітивної та соціально-емоційної компетенції.

Перегляд мультфільмів більше декількох годин у день, пов'язаний із більш низьким ступенем готовності школярів. Особливо це помітно у малозабезпечених сімей.

Тож висновок вчених такий: чим більше діти дивляться телевізор, тим менше вони готові до школи чи садка.

Науковці рекомендують дивитися мультфільми дітям у віці від 2 до 5 років не більше як годину в день.

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Теги: Діти Здоров'я Вагітність і діти
Джерело: 24 Канал
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