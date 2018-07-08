Яке заняття негативно впливає на готовність дітей до навчання
Час перед монітором телевізора для малюків та школярів може негативно вплинути на готовність до садка чи школи.
Це показує нове дослідження з Університету Нью-Йорку, пише 4mama.
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Науковці виявили зв'язок між часом перед екраном і базовими навичками навчання у школі з математики, письма та розвитку мовлення, а також когнітивної та соціально-емоційної компетенції.
Перегляд мультфільмів більше декількох годин у день, пов'язаний із більш низьким ступенем готовності школярів. Особливо це помітно у малозабезпечених сімей.
Тож висновок вчених такий: чим більше діти дивляться телевізор, тим менше вони готові до школи чи садка.
Науковці рекомендують дивитися мультфільми дітям у віці від 2 до 5 років не більше як годину в день.
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