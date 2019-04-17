Яке житло найчастіше купують у передмісті Києва

Фахівці проаналізували, які помешкання у передмісті Києва користуються найбільшим попитом серед покупців.

За підсумками першого кварталу 2019 року, найбільш популярними на первинному ринку нерухомості столиці були однокімнатні квартири.

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Про це у коментарі Нерухомість 24 повідомив представник девелоперської компанії AVM Development Group Владислав Кононов.

Впродовж перших трьох місяців 2019 року, понад 75% усіх покупок припадали саме на невеликі однокімнатні помешкання площею від 30 до 40 метрів квадратних.

Водночас у забудовника зауважують, що помітно активізувались покупці у сегменті котеджного будівництва.

У забудовника зауважують, що за перший квартал року, особливо у березні значно зросла кількість покупців котеджів площею від 100 метрів квадратних. Також збільшилась кількість охочих придбати земельні ділянки під індивідуальне будівництво.

За популярністю котеджі та земельні ділянки практично зрівнялися з двокімнатними квартирами площею від 45 до 60 метрів квадратних.



Українці стали частіше купувати котеджі у передмісті

Що змінилось за рік?

Якщо ще рік тому частка придбаних котеджів у передмісті столиці не перевищувала 5%, то тепер зараз покупці все більше цікавляться такою нерухомістю за містом.

Котедж біля Києва можна придбати за ціною 3-кімнатної квартири у передмісті чи 1-кімнатки у спальному районі столиці.

Нерухомість 24 писала, як президентські вибори в Україні вплинуть на ринок приміського житла.

За підсумками березня 2019 року середня ціна метра квадратного у передмісті Києва становить 13 100 гривень за метр квадратний.



Середня ціна на нерухомість у передмісті Києва у березні 2019