14:48
17 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путіну підняти свій рейтинг. У РФ з'являться платні перехрестя
      Вєсті Кремля
      00:27, сьогодні
      Вєсті.UA: Гучне повернення Савченко. Ляшко вирішив підкачатися
      Вєсті.UA
      19:48, 16 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО

      Яке житло найчастіше купують у передмісті Києва

      1616 Читать новость на русском
      Яке житло найчастіше купують у передмісті Києва
      Яке житло найчастіше купують у передмісті Києва / Колаж із соцмереж

      Фахівці проаналізували, які помешкання у передмісті Києва користуються найбільшим попитом серед покупців.

      За підсумками першого кварталу 2019 року, найбільш популярними на первинному ринку нерухомості столиці були однокімнатні квартири.

      Читайте також: Будинок за містом: за скільки можна купити власний особняк

      Про це у коментарі Нерухомість 24 повідомив представник девелоперської компанії AVM Development Group Владислав Кононов.

      Впродовж перших трьох місяців 2019 року, понад 75% усіх покупок припадали саме на невеликі однокімнатні помешкання площею від 30 до 40 метрів квадратних.

      Водночас у забудовника зауважують, що помітно активізувались покупці у сегменті котеджного будівництва.

      У забудовника зауважують, що за перший квартал року, особливо у березні значно зросла кількість покупців котеджів площею від 100 метрів квадратних. Також збільшилась кількість охочих придбати земельні ділянки під індивідуальне будівництво.

      За популярністю котеджі та земельні ділянки практично зрівнялися з двокімнатними квартирами площею від 45 до 60 метрів квадратних.

      нерухомість купівля нерухомості
      Українці стали частіше купувати котеджі у передмісті

      Що змінилось за рік?

      Якщо ще рік тому частка придбаних котеджів у передмісті столиці не перевищувала 5%, то тепер зараз покупці все більше цікавляться такою нерухомістю за містом.

      Котедж біля Києва можна придбати за ціною 3-кімнатної квартири у передмісті чи 1-кімнатки у спальному районі столиці.

      Нерухомість 24 писала, як президентські вибори в Україні вплинуть на ринок приміського житла.

      За підсумками березня 2019 року середня ціна метра квадратного у передмісті Києва становить 13 100 гривень за метр квадратний.

      ціни квартири нерухомість ціни на нерухомість
      Середня ціна на нерухомість у передмісті Києва у березні 2019

       
      Читайте також:
      blog_ava
      Конфлікт на Азові: Росія зухвало відреагувала на звернення України в трибунал ООН
      сьогодні
      4059
      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Ринок нерухомості Ціни на нерухомість Купівля нерухомості Новини Києва
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Дебатов не будет, или Почему штаб Зеленского хочет избежать их любой ценой
      сьогодні , 14:30 Дебатов не будет, или Почему штаб Зеленского хочет избежать их любой ценой
      Павло Казарін 494
      П'янички в мантіях: які судді вчиняли моторошні ДТП під дією алкоголю
      сьогодні , 13:00 П'янички в мантіях: які судді вчиняли моторошні ДТП під дією алкоголю
      Роман Маселко 362
      Новинка, яку чекали: Mercedes-Benz GLE
      15 квітня , 14:00 Новинка, яку чекали: Mercedes-Benz GLE
      В Госдуме РФ приняли решение об автономном интернете: какие могут быть последствия?
      сьогодні , 12:01 В Госдуме РФ приняли решение об автономном интернете: какие могут быть последствия?
      Злой Одессит 1357
      Як результати виборів вплинуть на хід реформ в Україні
      сьогодні , 10:02 Як результати виборів вплинуть на хід реформ в Україні
      Світлана Попова 3268
      Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
       8 квітня , 13:01
      Нові державні будівельні норми: ТОП-7 змін, які зачеплять українців
       28 лютого , 19:33
      Котедж замість квартири: в чому переваги і чому зростає попит
       27 лютого , 12:19
      Як оформити нерухомість у спадщину: головне, що треба знати
       21 березня , 14:01
      В Україні з'являться перехоплювальні стоянки: що зміниться
       15 квітня , 16:54
      Заощадити на ремонті: як відновити старий паркет своїми руками
       29 квітня , 11:33
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук