Які аптеки працюють у Києві під час війни: онлайн мапа
Джерело:Петро Оленич
У Київській міській держадміністрації розробили спеціальний додаток, який показує робочі аптеки під час воєнного стану.
Мапу аптек, які наразі працюють в столиці, створили у цифровій трансформації Києва. Про це розповів її керівник та заступник Віталія Кличка Петро Оленич.
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Також на мапі можна переглянути чи є у наявності інсулін в аптеці.
Які аптеки працюють у Києві зараз
Мапу можна знайти ось тут. Також вона доступна у застосунку Київ Цифровий.
Оленич додав, що список аптек буде поповнюватись.
Працюючі аптеки Києва / Скриншот Оленича
Бережіть себе і своїх близьких. Слава Україні,
– написав Петро Оленич.
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