Які аптеки працюють у Києві під час війни: онлайн мапа

У Київській міській держадміністрації розробили спеціальний додаток, який показує робочі аптеки під час воєнного стану.

Мапу аптек, які наразі працюють в столиці, створили у цифровій трансформації Києва. Про це розповів її керівник та заступник Віталія Кличка Петро Оленич.

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Також на мапі можна переглянути чи є у наявності інсулін в аптеці.

Які аптеки працюють у Києві зараз

Мапу можна знайти ось тут. Також вона доступна у застосунку Київ Цифровий.

Оленич додав, що список аптек буде поповнюватись.



Працюючі аптеки Києва / Скриншот Оленича

Бережіть себе і своїх близьких. Слава Україні,

– написав Петро Оленич.

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