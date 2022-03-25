Які категорії дітей мають обов'язково стати на консульський облік за кордоном: інфографіка ОП

Через війну багато українських дітей були змушені виїхати за кордон. Окремі категорії потребують обов'язкової постановки на консульський облік.

В Офісі Президента України опублікували корисну інфографіку, з якої можна дізнатися, яких саме дітей стосується відповідна норма та навіщо потрібен облік. Також в ОП пояснили, як швидко треба стати на облік та які документи для цього необхідні.

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Категорії дітей, що мають обов'язково стати на консульський облік

Зобов'язаний звернутися до посольства чи консульства України щодо постановки дитини на тимчасовий консульський облік дорослий, який супроводжує дитину-громадянина України за кордоном.

Взяттю на тимчасовий консульський облік підлягають діти, які:

до виїзду за кордон цілодобово проживали в будь-якому закладі для дітей (незалежно від того, чи мають вони статус дитини сироти або позбавленої батьківського піклування);

влаштовані до сімей патронатних вихователів;

передані під опіку, влаштовані в прийомні сім'ї або дитячі будинки;

виїхали за межі України в супроводі одного з батьків (без згоди другого з батьків), або у супроводі інших родичів чи осіб, яких уповноважив лише один із батьків дитини.

В інфографіці детально пояснили алгоритм дій, щоб виконати зобов'язання щодо консульського обліку.

Які категорії дітей мають стати на консульський облік / Інфографіка Офісу Президента



Які категорії дітей мають стати на консульський облік / Інфографіка Офісу Президента

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