Які категорії дітей мають обов'язково стати на консульський облік за кордоном: інфографіка ОП
Джерело:Офіс Президента
Через війну багато українських дітей були змушені виїхати за кордон. Окремі категорії потребують обов'язкової постановки на консульський облік.
В Офісі Президента України опублікували корисну інфографіку, з якої можна дізнатися, яких саме дітей стосується відповідна норма та навіщо потрібен облік. Також в ОП пояснили, як швидко треба стати на облік та які документи для цього необхідні.
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Категорії дітей, що мають обов'язково стати на консульський облік
Зобов'язаний звернутися до посольства чи консульства України щодо постановки дитини на тимчасовий консульський облік дорослий, який супроводжує дитину-громадянина України за кордоном.
Взяттю на тимчасовий консульський облік підлягають діти, які:
- до виїзду за кордон цілодобово проживали в будь-якому закладі для дітей (незалежно від того, чи мають вони статус дитини сироти або позбавленої батьківського піклування);
- влаштовані до сімей патронатних вихователів;
- передані під опіку, влаштовані в прийомні сім'ї або дитячі будинки;
- виїхали за межі України в супроводі одного з батьків (без згоди другого з батьків), або у супроводі інших родичів чи осіб, яких уповноважив лише один із батьків дитини.
В інфографіці детально пояснили алгоритм дій, щоб виконати зобов'язання щодо консульського обліку.
Які категорії дітей мають стати на консульський облік / Інфографіка Офісу Президента
Які категорії дітей мають стати на консульський облік / Інфографіка Офісу Президента
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