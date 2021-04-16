Можливий реальний воєнний план, – Аккерман сказала, на які міста України претендує Путін

Володимир Путін уникає будь-яких зустрічей із Володимиром Зеленським, адже у нього вже може бути реальний план воєнних дій проти України. Зокрема, президент Росії може мати намір захопити деякі українські міста.

Публіцистка Галина Аккерман заявила, що Зеленському та Путіну зараз немає про що говорити, адже російський президент може готуватися до вторгнення. Вона також зауважила, що нормандського формату насправді вже не існує.

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Путін може мати воєнний план

За словами Аккерман, коли на кордонах України є значна кількість російської зброї, зокрема ракети з ядерними боєголовками, будь-яке воєнне втручання може перерости у світову війну.

На її думку, Росія чітко показала, що вона готова навіть до такого розвитку подій. Водночас російський президент не прагне до діалогу з Україною.

Путін уникає зустрічей із Зеленським, очних чи заочних, бо якщо вірити тому, що ми чуємо на російському телебаченні, існує реальний воєнний план і говорити їм нема про що,

– наголосила публіцистка.

На які міста України претендує Росія

Аккерман зазначила, що теперішні дії Росії можуть бути підготовкою до повномасштабного наступу. Вона припустила, що Кремль, як мінімум, претендує на всю адміністративну територію Донбасу та хоче повністю від'єднати його від України.

"Я ретельно стежу за російською пресою, аналітикою, пропагандою і насправді пропагандистський дискурс, який ми чуємо останнім часом, свідчить про те, що насправді Росія хотіла б вернути собі Донбас", – заявила публіцистка.

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На думку Аккерман, водночас Путін може мати й більш розгорнутий план захоплення та претендувати на окремі міста. За її словами, це території від Маріуполя і Одеси до Дніпра та Харкова.

Російська пропаганда не вщухає

Аккерман також зауважила, що наразі російська пропаганда переконує про начебто діяльність в Києві "нацистського режиму". Саме цим Росія пояснює необхідність встановити контроль над Сходом України.

Аккерман також додала, що зараз українцям варто максимально мобілізуватися не лише у воєнному питанні, а й у психологічному, адже "ворог біля воріт".

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