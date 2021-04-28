У Харкові розповіли, які обмеження будуть на Великдень і День перемоги

У міськраді Харкова розповіли, що рівень захворюваності почав зменшуватись. Завдяки цьому, в місті на Великдень та інші свята в травні не будуть вводити додаткові карантинні обмеження.

Про це 27 квітня розповів виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов. Також він висловив сподівання щодо виходу з червоної зони.

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Що говорив Терехов

Як зазначив виконувач обов'язків, у місті ще високий рівень захворюваності, але він почав зменшуватись. Тому Харків невдовзі може перейти до помаранчевої зони карантину. Відповідно, частину обмежувальних заходів там скасують.

Що стосується Великодня, то додатково обмежувати ніхто нічого не буде, те ж стосується і Дня перемоги. У нас буде лише одна вимога – надягати захисні маски, дотримуватися соціальної дистанції, берегти себе та оточення,

– додав Терехов.

Які заходи безпеки зараз у Харкові

Влада міста максимально пом'якшила обмеження червоної зони. Зокрема, в місті працює наземний транспорт, метрополітен. Також дозволили роботу харківських ринків, де харчові продукти становлять понад 60% всього асортименту.

Більше про коронавірус у Харкові

За минулу добу, 27 квітня, в Харкові виявили інфікування COVID-19 у 511 осіб. У Харківській області в цей день заразилися 818 людей.

Загалом на коронавірус у регіоні захворіли 133 767 осіб. На жаль, 2 673 з них померли. Вилікували коронавірус на Харківщині загалом у 105 340 пацієнтів.

Щоб кияни краще дотримання протиепідеміологічних норм на Великдень та поминальні свята, у столиці буде більше патрульних та муніципальної варти . Вони будуть слідкуватимуть за чисельністю людей та масковим режимом на міських кладовищах.



Обмеження різних зон карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу