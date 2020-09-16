У серпні 2020 року українські політики витратили на рекламу в соцмережах близько 468 тисяч доларів. Загалом політики та, зокрема, партії перед місцевими виборами значно збільшили витрати на рекламу.

В аналізі за січень – липень найбільше витрачались на рекламу сторінки Петра Порошенка, програми "Шустер LIVE" та Миколи Тищенка. Натомість у серпні рейтинг витрат очолили політичні партії "За майбутнє", "Слуга народу" та "Наш край". Про це свідчать дані Чесно.

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Хто багато витратився на рекламу у фейсбук у серпні:

партія "Перемога Пальчевського";

лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця;

кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук;

партія "Пропозиція".

Нікого з вищезгаданих політиків у топі за перше півріччя 2020 року не було. Окрім цих діячів, у топ-20 потрапили ще й сторінки медіа, що розміщують рекламу кандидатів. Також збільшили витрати сторінки, пов’язані з партією ОПЗЖ. Серед нових сторінок, які стали багато витрачати на рекламу в мережі, є "Кияни за Олександра Попова" та "Довіра Полтавщини".

Хто скоротив витрати у серпні

У серпні витрати на рекламу скоротив п'ятий президент України Петро Порошенко. У першому півріччі політик спрямував на рекламу у фейсбуці 52 тисячі доларів, а в серпні всього 584 долари. Порошенко посів 152 місце за витратами в серпні.

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко у першій половині 2020 року вклав у рекламу 20,7 тисячі доларів. У сепні він взагалі не замовляв рекламу у фейсбук.

Проти кого замовляли "чорну" рекламу

У серпні активізувались сторінки, що поширюють про поілтиків негативну рекламу. У січні – липні найбільше антипіару поширили проти "Слуги народу", Володимира Зеленського, нардепа Максима Бужанського та мера Дніпра Бориса Філатова. Зауважимо, у серпні частина сторінок, що публікували "чорну" рекламу проти Філатова, почала розміщувати рекламні дописи на його підтримку.

Багато грошей витратили на "чорну" рекламу проти кандидата на посаду міського голови Вінниці Сергія Моргунова.



Хто з політиків витратив на рекламу в соцмережах найбільше грошей / Інфографіка Чесно



Які партії витратили на рекламу в соцмережах найбільше грошей / Інфографіка Чесно