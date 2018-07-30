Які бактерії живуть у холодильнику: насподівані факти

У деяких відділеннях холодильника може міститися велика кількість хвороботворних мікроорганізмів. І найсприятливішим місцем для їхнього перебування є ящики для овочів і фруктів.

Про це заявили спеціалісти компанії "Microban Europe", які провели відповідне дослідження, передає Zdorovia.

З їх слів, холодильники є небезпечними для здоров'я через мікроорганізми, які там можуть жити і розмножуватися.

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Зокрема, фахівці досліджували 30 холодильників з технологією No Frost, яка не вимагає розморожування морозильної камери. Через це люди рідко миють такі холодильники всередині.

У результаті, у ящиках для фруктів та овочів було виявлено в середньому майже 8 тисяч колонієутворюючих одиниць бактерій на 1 квадратний сантиметр. У деяких випадках ця цифра сягала неймовірних 129 тисяч бактерій на 1 квадратний сантиметр.

У ящиках були виявлені кишкова паличка, сальмонела і лістерія, яка є збудником лістеріозу (інфекційна хвороба тварин і людини, яка характеризується ураженням центральної нервової системи, септичними проявами, абортами тощо).

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