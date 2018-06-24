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Які благородні цілі має бізнес, та як він може вирішити соціальні проблеми

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В Україні все більше підприємців намагаються зробити свій бізнес соціально орієнтованим. Вони заробляють для себе і допомагають іншим.

20-річна Ангеліна на машинці працює вправно, хоча навчилася цьому лише декілька місяців тому.

Найбільше мені подобається шити на машинці, сидиш на одному місці і просто робиш чудові речі, натискаючи ніжкою,
– розповіла Ангеліна Мазур.

Створювати іграшки вона почала у реабілітаційному центрі, де живе вже майже півроку. Дівчина – з неблагополучної родини, маму позбавили батьківських прав.

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У центрі мешкає ще 5 сімей, які потрапили у складне становище, і усі шиють. Спершу робили речі для себе, потім знайшли покупців.

Ми проводимо різні майстер-класи з шиття ляльок, зайців, котів-ангелів. Ще ми б хотіли мати корпоративні замовлення, адже вони дадуть можливість оплачувати Реабілітаційний центр,
– сказала волонтерка Яна Кондрашова.

Так виникла майстерня добра. Справу так і назвали – Joy&Help, тобто допомагай із задоволенням.

Нас запросили на фестиваль прийняти участь як Центр реабілітації для жінок з дітьми, ми поїхали туди з нашими іграшками, їх там почали купувати. Потім ми почали думати про те, що можливо це можуть бути також робочі місця для тих жінок , яким ми допомагаємо,
– заявила засновниця майстерні добра Joy&Help Марина Полтавець.

Запал – це добре, але без бізнес-плану не обійтися. Експерти радять соціальним підприємцям починати з майже безкоштовної реклами у соціальних мережах. Можна також позмагатися за грант.

Бізнес-модель – це є дуже добре злагоджена система, як бізнес працює на вирішення соціальної мети. Коли бізнес-модель є дуже продумана, відповідно є добре сформований бізнес-план, з урахуванням всіх можливих ризиків, тоді набагато простіше отримати інвестицію на власний стартап,
– зазначив керівник програм управлінського розвитку Української соціальної академії Петро Дарморіс.

Випускники Української соціальної академії засновують власні справи з благородними цілями. Наприклад, роблять та продають футболки з мотиваційними написами, гроші від продажів йдуть на організацію онкоосвіти в Україні. А ще – виготовляють прикраси з використаних пластикових пляшок та різні побутові аксесуари, які швидко розкладаються і не шкодять довкіллю.

Місцева ж влада ідеями ініціативних молодих соціальних підприємців хоч і захоплюється, але відчутної допомогти поки що не пропонує. Гроші на підтримку молодого бізнесу у міському бюджеті є. Однак, на три роки передбачили лише 10 мільйонів, та й це під кредити.

За рахунок компенсації міського бюджету та завдяки київським підприємцям є можливість отримати фінансову допомогу – кредит при відсотковій ставці 7,5%,
– запевнив директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Андрій Мельничук.

Та дівчата з Joy&Help державної допомоги не просять, свою мрію втілюють в життя самотужки.

Теги: Новини України Бізнес благочинність Діти Новини Києва
Джерело: 24 канал
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