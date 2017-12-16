Які брови будуть модними у 2018 році
Мода на брови протягом останніх кілька років дуже змінилася: перейшовши від вузьких брів до "брів Брежнєва" і "відкотившись" до натуральної форми. У 2018 році на нас чекають чергові зміни.
Прямі брови
Стилісти запевняють, що в 2018 році в моді будуть прямі брови: без будь-якого вигину. Цей тренд заснований на тому, що у більшості молодих дівчат, які ще не захопилися застосуванням пінцета, брови від природи саме прямої форми.
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Іншими словами, така форма – найбільш природна.
Природна густота
Крім того, більше не потрібно боротися за максимальну густоту брів. Стилісти говорять, що в 2018 році густота брів повинна бути природною.
Натуральний колір
Також дівчатам більше не доведеться фарбувати брови. Кращий вибір – натуральність. Саме тому, стилісти закликають дівчат вибирати і відповідний колір волосся, щоб образ виглядав гармонійно.