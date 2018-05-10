Які чаї можуть зміцнити імунітет: прості рецепти приготування

Трав'яні чаї для імунітету будуть корисні для зміцнення всього організму і протистояння хворобам.

Усі складові можна придбати в аптеці, пише "Країні здоров'я". За бажанням можна додати цукор або мед у напій.

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Суничний

Для приготування цього чаю необхідно 10 грамів сушеного листя суниці, 2 грами звіробою, 2 грами м'яти. Все це залити окропом (200 мілілітрів) і настояти 7-10 хвилин



Вересовий

Необхідно взяти 2 грами сушених квіток вересу, 2 грами сушеного листя шипшини, 10 грамів сушеного листя суниці. Залити окропом (200 мілілітрів). Дати настоятися напою 5-10 хвилин.



Вітамінний

Для приготування цього чаю візьміть 20 грамів сушених плодів шипшини, 10 грамів сушених плодів горобини, 5 грамів сушеного листя материнки. Плоди горобини подрібнити.

Всі інгредієнти залити окропом (200 мілілітрів) і проварити 5 хвилин. Після цього додати листя материнки і настоювати 10 хв.



Горобиновий



Візьміть 30 грамів сушених ягід горобини звичайної, 5 грамів сушених ягід малини, 2 грами сушеного листя чорної смородини. Залити все це необхідно окропом ( 200 мілілітрів). Настоюйте напій впродовж 5-7 хвилин.



Ці трав’яні чаї добре впливають на обмін речовин в організмі, а також є протисклеротичними засобами.

До слова, лікарі рекомендують людям, які страждають на діабет другого типу чи просто підвищений цукор в крові, додати у свій раціон ромашковий чай.