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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Які чаї можуть зміцнити імунітет: прості рецепти приготування

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Які чаї можуть зміцнити імунітет
Які чаї можуть зміцнити імунітет / unsplash.com

Трав'яні чаї для імунітету будуть корисні для зміцнення всього організму і протистояння хворобам.

Усі складові можна придбати в аптеці, пише "Країні здоров'я". За бажанням можна додати цукор або мед у напій.

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Суничний

Для приготування цього чаю необхідно 10 грамів сушеного листя суниці, 2 грами звіробою, 2 грами м'яти. Все це залити окропом (200 мілілітрів) і настояти 7-10 хвилин

Вересовий

Необхідно взяти 2 грами сушених квіток вересу, 2 грами сушеного листя шипшини, 10 грамів сушеного листя суниці. Залити окропом (200 мілілітрів). Дати настоятися напою 5-10 хвилин.

Вітамінний

Для приготування цього чаю візьміть 20 грамів сушених плодів шипшини, 10 грамів сушених плодів горобини, 5 грамів сушеного листя материнки. Плоди горобини подрібнити.

via GIPHY

Всі інгредієнти залити окропом (200 мілілітрів) і проварити 5 хвилин. Після цього додати листя материнки і настоювати 10 хв.

Горобиновий

Візьміть 30 грамів сушених ягід горобини звичайної, 5 грамів сушених ягід малини, 2 грами сушеного листя чорної смородини. Залити все це необхідно окропом ( 200 мілілітрів). Настоюйте напій впродовж 5-7 хвилин.

Ці трав’яні чаї добре впливають на обмін речовин в організмі, а також є протисклеротичними засобами.

До слова, лікарі рекомендують людям, які страждають на діабет другого типу чи просто підвищений цукор в крові, додати у свій раціон ромашковий чай.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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