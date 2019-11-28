Які червоні лінії не повинен переходити Зеленський в питаннях газу і війни, – думка експерта

Нормандський формат раніше не був місцем вирішення економічних питань – зокрема, газу. Але на можливій двосторонній зустрічі Зеленського і Путіна в Парижі, вочевидь, питання газу звучатиме.

Про це 24 каналу розповів економічний експерт Андрій Вігірінський.

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За його словами, підписання контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" щодо транзиту газу нашою ГТС – актуальне питання. Україні важливо, щоб європейські покупці отримували газ на східному кордоні України. Щоб Росія лише доставляла газ до нашого східного кордону, а європейська компанія уклала б з нами договір на транзит. Тобто російський газ перестає бути російським на східному кордоні України.

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Але такі контракти – і на транзит, і на постачання газу можна укладати тільки за європейськими правилами, дотримання яких забезпечуватиме Німеччина і Франція. До речі, уклавши договір про постачання газу, можна з Росії в натуральному вигляді стягнути борг – 3 мільярди доларів, згідно рішення Стокгольмського арбітражу,

– зауважує експерт.

Фахівець додає: російський "Газпром" – монополія з політичними функціями, ним керує Путін. А в "Нафтогаз-Україна" ситуація інша. В Україні парламентсько-президентська форма правління. І глава держави не має повноважень давати розпорядження "Нафтогазу".

Утім, зауважує Вігірінський, повинні бути червоні лінії з боку України – як економічного, так і політичного характеру. Зокрема, формат управління українською газотранспортною системою. Заборона на участь в її управлінні представників Росії. Ні "Газпром", ні його дочірні компанії чи ті, де є частка "Газпрому", переконаний він, не мають права бути суб’єктами управління ГТС.

Але немає червоної лінії, яку можна продати за господарський контракт. Не повинне питання транзиту газу стати заручником імплементації плану мирного врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Ми цього не можемо допустити. Спори економічного характеру між господарюючими суб’єктами можна в суді вирішити. А в скільки життів українців можна з цієї точки зору оцінити питання миру?

– підкреслює Вігірінський.

Газові переговори: основне