00:26
28 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
28°C 19°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
  • вівторок
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Преподобна Поклонська. Політичне м'ясо росіян
Вєсті Кремля
22:25, 27 липня
Випуск новин за 22:00: Місячне затемнення. Трагічна ДТП на Буковині
Вєсті.UA
22:46, 27 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Які чинники руйнують сексуальне життя

661 Читать новость на русском
Які чинники руйнують сексуальне життя
Які чинники руйнують сексуальне життя / utro

Звички сучасних людей можуть серйозно притупляти сексуальний потяг. І якщо деякі з них – дуже очевидні, то решта можуть стати для вас сюрпризом.

1. Через залежність від ґаджетів постава людей змінюється – з'являється сутулість. Оскільки цей дефект постави аж ніяк не додає краси тілу, то ще й людині стає важко приймати цікаві пози під час сексу, передає Nashamama.

Читайте також: Яка хвороба загрожує жінкам, які не мають сексу

Окрім того, больові відчуття у шийному відділі пригнічують наростаюче збудження.

2. Гормони людини впливають на метаболізм, репродуктивну функцію та інші важливі процеси. Тож якщо з незрозумілих причин різко відбувся спад збудження – варто перевірити свою ендокринну систему та здати аналізи для виявлення збоїв у її роботі.

Які чинники руйнують сексуальне життя

3. Регулярні стреси і втоми провокують небажання займатися сексом у більшості дівчат. Такий же вплив має брак сну.

4. Часто люди не можуть прийняти власну зовнішність – вони впевнені у власній непривабливості без видимих ​​на те причин. Найчастіше від цього страждають жінки, які не можуть повністю відкритися партнерові. У такому випадку варто звернутись до психолога.

5. Після насичених фізичних навантажень сил на секс може просто не залишитися. Окрім того, інтенсивні тренування можуть погіршувати настрій, якість сну, і навіть – імунітет.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Секс Психологія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 27 липня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому люстрація суддів залишилась більше словами, ніж реальністю
27 липня, 23:00 Чому люстрація суддів залишилась більше словами, ніж реальністю
Роман Маселко
Головні новини 27 липня: хресна хода у Києві, екс-регіоналка йде в президенти
27 липня, 22:05 Головні новини 27 липня: хресна хода у Києві, екс-регіоналка йде в президенти
Жиденький "Крестный ход" Московского патриархата или просто грандиозное фиаско
27 липня, 22:01 Жиденький "Крестный ход" Московского патриархата или просто грандиозное фиаско
Злой Одессит
"Дать по рогам Индии, США и Израилю": в мире может появиться радикальное Исламское государство
27 липня, 21:00 "Дать по рогам Индии, США и Израилю": в мире может появиться радикальное Исламское государство
Іван Яковина
Скандальна Надія Савченко: топ-факти про екс-бранку Кремля
27 липня, 19:03 Скандальна Надія Савченко: топ-факти про екс-бранку Кремля
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
 10 січня , 16:03
Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
 8 листопада 2017 , 22:24
Чим загрожує жінці відсутність сексу
26 жовтня 2017 , 22:11
Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
8 квітня , 22:54
Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
 1 листопада 2017 , 13:58
Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
 9 листопада 2017 , 20:47
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук