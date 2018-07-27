Які чинники руйнують сексуальне життя

Звички сучасних людей можуть серйозно притупляти сексуальний потяг. І якщо деякі з них – дуже очевидні, то решта можуть стати для вас сюрпризом.

1. Через залежність від ґаджетів постава людей змінюється – з'являється сутулість. Оскільки цей дефект постави аж ніяк не додає краси тілу, то ще й людині стає важко приймати цікаві пози під час сексу, передає Nashamama.

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Окрім того, больові відчуття у шийному відділі пригнічують наростаюче збудження.

2. Гормони людини впливають на метаболізм, репродуктивну функцію та інші важливі процеси. Тож якщо з незрозумілих причин різко відбувся спад збудження – варто перевірити свою ендокринну систему та здати аналізи для виявлення збоїв у її роботі.

3. Регулярні стреси і втоми провокують небажання займатися сексом у більшості дівчат. Такий же вплив має брак сну.

4. Часто люди не можуть прийняти власну зовнішність – вони впевнені у власній непривабливості без видимих ​​на те причин. Найчастіше від цього страждають жінки, які не можуть повністю відкритися партнерові. У такому випадку варто звернутись до психолога.

5. Після насичених фізичних навантажень сил на секс може просто не залишитися. Окрім того, інтенсивні тренування можуть погіршувати настрій, якість сну, і навіть – імунітет.

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