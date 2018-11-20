Які чоловіки можуть стати найкращими батьками

Чоловіки з низьким рівнем тестостерону більше піклуються про своїх дітей, ніж особи чоловічої статі з високим показником цього гормону.

Про це пише американський науковий журнал Hormones and Behavior з посиланням на результати досліджень університету Нотр-Дам в США.

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У дослідженні науковців США взяли участь 300 чоловіків, які тільки стали батьками (серед них були як ті, що стали батьками вперше, так і ті, у кого вже були діти).

Фахівці встановили: найчастіше брали новонароджену дитину на руках і більше про нього дбали ті чоловіки, в крові яких було зафіксовано особливо велику кількість стресового гормону кортизолу і вкрай низьку-тестостерону. Ця закономірність зберігалася щонайменше протягом трьох місяців після народження малюків.



Рівень тестостерону впливає на батьківство

За словами вчених, дуже високий рівень тестостерону не дає чоловікові турбуватися про немовля "по-жіночому", тобто оберігати, піклуватися, тримати на руках немовля. Кортизол, будучи гормоном стресу, навпаки, спонукає турбуватися за потомство.

Вчені відзначають, що це перше дослідження, коли наука вивчає гормональну перебудову саме у чоловіків після появи на світ дітей, зазвичай дослідників цікавлять гормони матерів.

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