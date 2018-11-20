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      Які чоловіки можуть стати найкращими батьками

      375 Читать новость на русском
      Які чоловіки будуть хорошими батьками
      Які чоловіки будуть хорошими батьками / mobomo.com

      Чоловіки з низьким рівнем тестостерону більше піклуються про своїх дітей, ніж особи чоловічої статі з високим показником цього гормону.

      Про це пише американський науковий журнал Hormones and Behavior з посиланням на результати досліджень університету Нотр-Дам в США.

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      У дослідженні науковців США взяли участь 300 чоловіків, які тільки стали батьками (серед них були як ті, що стали батьками вперше, так і ті, у кого вже були діти).

      via Gfycat

      Фахівці встановили: найчастіше брали новонароджену дитину на руках і більше про нього дбали ті чоловіки, в крові яких було зафіксовано особливо велику кількість стресового гормону кортизолу і вкрай низьку-тестостерону. Ця закономірність зберігалася щонайменше протягом трьох місяців після народження малюків.


      Рівень тестостерону впливає на батьківство

      За словами вчених, дуже високий рівень тестостерону не дає чоловікові турбуватися про немовля "по-жіночому", тобто оберігати, піклуватися, тримати на руках немовля. Кортизол, будучи гормоном стресу, навпаки, спонукає турбуватися за потомство. 

      Вчені відзначають, що це перше дослідження, коли наука вивчає гормональну перебудову саме у чоловіків після появи на світ дітей, зазвичай дослідників цікавлять гормони матерів.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Діти Здоров'я Чоловіче здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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