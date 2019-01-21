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      Які чоловіки найбільше подобаються жінкам

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      Які чоловіки привабливіші для жінок
      Які чоловіки привабливіші для жінок / pixabay.com

      Більшість жінок відзначають, що інтелект і простота в спілкуванні – це позитивні якості для потенційного партнера. Але занадто розумний або надто товариський чоловік швидше відлякує їх.

      Про це йдеться в результатах дослідження австралійських вчених. 

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      Жиль Жиньяк і Клар Старбак з Університету Західної Австралії опитали 214 студентів (з них 70% – дівчата, середній вік – 19 років). Їм потрібно було оцінити якості, які вони цінують в потенційного партнера: наприклад, красу, розум, доброту і легкість в спілкуванні.

      Жінкам більше подобаються чоловіки, які не є занадто розумними
      Жінкам більше подобаються чоловіки, які не є занадто розумними

      Питання формулювалися так: наскільки привабливим для вас буде партнер, що володіє зазначеними якостями на 1, 10, 25, 50, 75, 90 і 99% більше, ніж люди в цілому. Опитуваним потрібно було вказати привабливість людини в балах – від 1 до 6.

      І хлопці, і дівчата вважають всі чотири якості позитивними. Але занадто розумні і надто товариські чоловіки виявилися менш привабливими, ніж "середняки". Наприклад, бути розумнішими більшості на 90% виявилося вигідніше, ніж на 99%.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія
      Джерело: 24 Канал
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