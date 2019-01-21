Які чоловіки найбільше подобаються жінкам

Більшість жінок відзначають, що інтелект і простота в спілкуванні – це позитивні якості для потенційного партнера. Але занадто розумний або надто товариський чоловік швидше відлякує їх.

Про це йдеться в результатах дослідження австралійських вчених.

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Жиль Жиньяк і Клар Старбак з Університету Західної Австралії опитали 214 студентів (з них 70% – дівчата, середній вік – 19 років). Їм потрібно було оцінити якості, які вони цінують в потенційного партнера: наприклад, красу, розум, доброту і легкість в спілкуванні.



Жінкам більше подобаються чоловіки, які не є занадто розумними

Питання формулювалися так: наскільки привабливим для вас буде партнер, що володіє зазначеними якостями на 1, 10, 25, 50, 75, 90 і 99% більше, ніж люди в цілому. Опитуваним потрібно було вказати привабливість людини в балах – від 1 до 6.

І хлопці, і дівчата вважають всі чотири якості позитивними. Але занадто розумні і надто товариські чоловіки виявилися менш привабливими, ніж "середняки". Наприклад, бути розумнішими більшості на 90% виявилося вигідніше, ніж на 99%.

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