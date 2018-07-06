00:02
7 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
26°C 16°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    25°C 20°C
  • вівторок
    24°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Епічне рандеву Путіна і Терези Мей. Шоу Трумена на футболі в РФ
Вєсті Кремля
21:55, 6 липня
Вєсті.UA. Гройсман проти всіх. Вільнодумний Добкін
Вєсті.UA
21:20, 6 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Лікування

Які чоловіки схильні до раннього раку простати: відповідь вчених

1455 Читать новость на русском
Які чоловіки схильні до раннього раку простати
Які чоловіки схильні до раннього раку простати / erkekvetrend.com

Науковці зі Швеції встановили, що частіше хворіють на рак передміхурової залози чоловіки з недостатньо активними сперматозоїдами.

Ранню появу онкології спричиняє процедура ІКСІ – інтрацитоплазматичні ін’єкції сперматозоїда, пише NDTV.

Читайте також: Науковці винайшли несподіваний спосіб лікування раку

Науковці вивчали дані всіх батьків та дітей зі Швеції, які народжувалися з 1994 до 2014 року.

Вчені встановили, що у тих, хто не може мати дітей природно або через ЕКО, на 47% частіше розвивається агресивний рак простати, а чоловіки до 50 років піддаються такому ризику утричі частіше.

Недіагностовані пухлини простати можуть викликати безпліддя, тоді як низькі рівні тестостерону можуть призвести до розвитку обох станів.

На ранній початок раку передміхурової залози страждає 1 з тисячі батьків до 50 років. Близько 35% чоловіків мають погану фертильність, а 2% взагалі не можуть мати дітей.

Процедура ІКСІ є частиною ЕКО, вона передбачає штучне введення сперматозоїдів в яйцеклітину.

До слова, науковці встановили, що видалення апендикса може бути пов'язано з раком простати, який може виникнути через багато років.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Лікування Онкозахворювання дослідження
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 6 липня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
6 липня, 22:57 Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
382
Головні новини 6 липня: трагедія на Рівненському полігоні, літак-лабораторія та ситуація у Сирії
6 липня, 22:01 Головні новини 6 липня: трагедія на Рівненському полігоні, літак-лабораторія та ситуація у Сирії
2484
Концепция Тимошенко: кандидат от "партии мира" не хочет злить Путина
6 липня, 22:00 Концепция Тимошенко: кандидат от "партии мира" не хочет злить Путина
Блог Медіа 793
Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
6 липня, 19:00 Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
Блог Медіа 638
Відпочинок у Грузії: секрети успішної і дешевої поїздки
6 липня, 18:06 Відпочинок у Грузії: секрети успішної і дешевої поїздки
Настя Сукач 1279
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук