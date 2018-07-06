Які чоловіки схильні до раннього раку простати: відповідь вчених

Науковці зі Швеції встановили, що частіше хворіють на рак передміхурової залози чоловіки з недостатньо активними сперматозоїдами.

Ранню появу онкології спричиняє процедура ІКСІ – інтрацитоплазматичні ін’єкції сперматозоїда, пише NDTV.

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Науковці вивчали дані всіх батьків та дітей зі Швеції, які народжувалися з 1994 до 2014 року.

Вчені встановили, що у тих, хто не може мати дітей природно або через ЕКО, на 47% частіше розвивається агресивний рак простати, а чоловіки до 50 років піддаються такому ризику утричі частіше.

Недіагностовані пухлини простати можуть викликати безпліддя, тоді як низькі рівні тестостерону можуть призвести до розвитку обох станів.

На ранній початок раку передміхурової залози страждає 1 з тисячі батьків до 50 років. Близько 35% чоловіків мають погану фертильність, а 2% взагалі не можуть мати дітей.

Процедура ІКСІ є частиною ЕКО, вона передбачає штучне введення сперматозоїдів в яйцеклітину.

До слова, науковці встановили, що видалення апендикса може бути пов'язано з раком простати, який може виникнути через багато років.

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