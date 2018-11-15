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      Які чоловіки найбільше приваблюють жінок: відповідь психологів

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      Жінки визнали бородатих чоловіків найбільш привабливими
      Жінки визнали бородатих чоловіків найбільш привабливими / Фото з відкритих джерел

      Багато чоловіків замислюється: що ж найбільше подобається жінкам у їхній зовнішності. Звичайно, у кожної леді є свій ідеал, проте психологи вияснили, що найбільше представниць прекрасної статі приваблюють чоловіки з бородою.

      Як пише "МедікФорум", участь у відповідному опитуванні взяли 8,5 тияч жінок, які оцінювали привабливість як бородатих, так і безбородих чоловіків.

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      Психологи хотіли з'ясувати, наскільки маскулінність рис обличчя і бородатість впливають на чоловічу привабливість для побудови короткострокових і довгострокових відносин.

      Під час дослідження, жінкам показували гладковибритих чоловіків, тих, що мають 5-денну і 10-денну щетину, а також з бородою, яку вони запускають не менше 4 тижнів.

      Найбільш привабливою представниці прекрасної статі визнали жорстку щетину, менше – легку щетину та повноцінну бороду. На останньому місці за ступенем привабливості виявилися гладковибриті чоловіки.

      via GIPHY

      Окрім того, жінки сприймали чоловіків з легкою щетиною найбільш підходящими для короткострокових відносин, а для чогось тривалого і серйозного обирали мужчин з бородою.

      Також, дослідники дійшли висновку про те, що характерні маскулінні риси обличчя – широке підборіддя і нависаючі надбрівні дуги, які начебто повинні свідчити про вік чоловіка та його соціальне домінуванні, не є важливими характеристиками для жінок під час пошуку довготривалих партнерів.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Психологія дослідження
      Джерело: 24 Канал
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