Які державні підприємства в Україні є найприбутковішими

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оприлюднило рейтинг найприбутковіших державних підприємств України. Так, п’ять компаній заробили станом на липень 2019 року понад мільярд гривень.

Перелік державних компаній з найбільшим показником чистого прибутку станом на 1 липня 2019 року оприлюднили на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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Найприбутковішим в Україні виявилося АТ "НАК "Нафтогаз України” – 24,26 млрд грн. Список з десяти найприбутковіших підприємств виглядає наступним чином:

АТ "НАК "Нафтогаз України" – 24,26 млрд грн;

ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго" – 1,76 млрд грн;

ПАТ "Укргідроенерго" – 1,19 млрд грн;

ДП "НАЕК "Енергоатом" – 1,11 млрд грн;

АТ "Укрзалізниця" – 1,07 млрд грн;

ДП "Адміністрація морських портів України" – 853,6 млн грн;

ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль" – 792,5 млн грн;

АТ "Укрпошта" – 475 млн грн;

ДП "Укрінтеренерго" – 370,6 млн грн;

ДП "Антонов" – 369,9 млн грн.

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10 найприбутковіших державних підприємств / інфографіка 24 каналу

Зі списком інших 50 підприємств з найбільшим прибутком можна ознайомитися за посиланням. Так, останню сходинку займає Публічне акціонерне товариство "Аграрний фонд", який заробив 15 мільйонів 243 тисячі гривень.