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Які діти більше схильні до рахіту

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Які діти більше схильні до рахіту
Які діти більше схильні до рахіту / teddyclub.info

Рахіт – це захворювання, яке розвивається у дітей грудного і раннього віку, якщо їхній організм не отримує необхідної кількості вітаміну D. Цей дефіцит може бути викликаний різними причинами.

Рахіт призводить до розладу правильного формування скелета і функцій внутрішніх органів і систем, передає "Наша мама".

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До групи ризику належать малюки, що народилися в осінньо-зимовий період. А ті, хто з'явився на світ у весняно-літній період, мають значно менший ризик.

Це зумовлено тим, що влітку при великій кількості сонячного світла і тривалих прогулянок на свіжому повітрі в шкірі немовляти синтезується більше вітаміну D.

Малюки повинні отримувати необхідну кількість вітаміну D, щоб уникнути розвитку рахіту

Малюки повинні отримувати необхідну кількість вітаміну D, щоб уникнути розвитку рахіту

У малюків, яких годують грудьми, при збалансованому харчуванні мами рахіт також розвивається набагато рідше. Більше схильні до захворювання немовлята, яких годують  сумішами з недостатньою кількістю вітаміну.

Діти з порушеннями чи недостатньо розвиненою жовчно-вивідною системою також у групі ризику.

Адже при таких порушеннях жовч надходить у травний тракт в кількості, недостатній для нормального всмоктування і метаболізування вітаміну D, навіть якщо він присутній у їжі.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Діти Дитяче харчування
Джерело: 24 Канал
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