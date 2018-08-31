Які діти більше схильні до рахіту

Рахіт – це захворювання, яке розвивається у дітей грудного і раннього віку, якщо їхній організм не отримує необхідної кількості вітаміну D. Цей дефіцит може бути викликаний різними причинами.

Рахіт призводить до розладу правильного формування скелета і функцій внутрішніх органів і систем, передає "Наша мама".

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До групи ризику належать малюки, що народилися в осінньо-зимовий період. А ті, хто з'явився на світ у весняно-літній період, мають значно менший ризик.

Це зумовлено тим, що влітку при великій кількості сонячного світла і тривалих прогулянок на свіжому повітрі в шкірі немовляти синтезується більше вітаміну D.

Малюки повинні отримувати необхідну кількість вітаміну D, щоб уникнути розвитку рахіту

У малюків, яких годують грудьми, при збалансованому харчуванні мами рахіт також розвивається набагато рідше. Більше схильні до захворювання немовлята, яких годують сумішами з недостатньою кількістю вітаміну.

Діти з порушеннями чи недостатньо розвиненою жовчно-вивідною системою також у групі ризику.

Адже при таких порушеннях жовч надходить у травний тракт в кількості, недостатній для нормального всмоктування і метаболізування вітаміну D, навіть якщо він присутній у їжі.

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