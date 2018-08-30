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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Які дивні звички малюка є нормою

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Які дивні звички малюка є нормою
Які дивні звички малюка є нормою / uamodna.com

Підростаючи, немовлята можуть робити багато дивних для дорослих речей, але не хвилюйтесь – так діти вивчають світ навколо.

Діти, повзаючи по підлозі помешкання, можуть пхати до рота найнезвичніші речі, зокрема, пробувати на смак пил чи бавитися вмістом зі свого памперса, передає "Наша мама".

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Також малюки можуть плутати день з ніччю, а спеку з холодом, одягаючи не той одяг, або ж бігати по квартирі голяка.

Дехто любить уявляти себе собакою чи котом, імітуючи їхні звуки та рачкуючи на чотирьох – діти будуть вимагати миску та облизувати всі речі.

Дивацтва у малюків – це нормально, так вони пізнають світ

Дивацтва у малюків – це нормально, так вони пізнають світ

Батьки – спокійно! Не варто лякатися дивацтв дитини. Це природна стадія розвитку вашого чада – вона передбачає усвідомлення навколишнього світу і свого місця у ньому.

Дивацтва малюка є нормою доти, доки не заважає життю. Опісля варто дитині пояснити – коли можна бути песиком, а коли не варто.

Тож не обмежуйте маля і дозволяйте йому досхочу проявити фантазію. Завдяки цьому згодом проявляються здібності до театрального мистецтва. Окрім того, знімайте смішні дивацтва на відео – через багато років такі відео буде дотепно показати на весіллі вашої дитини.

Знімайте смішні моменти дитини на відео

Знімайте смішні моменти дитини на відео

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Поради Здорове життя Діти Психологія
Джерело: 24 Канал
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