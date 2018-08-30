Які дивні звички малюка є нормою

Підростаючи, немовлята можуть робити багато дивних для дорослих речей, але не хвилюйтесь – так діти вивчають світ навколо.

Діти, повзаючи по підлозі помешкання, можуть пхати до рота найнезвичніші речі, зокрема, пробувати на смак пил чи бавитися вмістом зі свого памперса, передає "Наша мама".

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Також малюки можуть плутати день з ніччю, а спеку з холодом, одягаючи не той одяг, або ж бігати по квартирі голяка.

Дехто любить уявляти себе собакою чи котом, імітуючи їхні звуки та рачкуючи на чотирьох – діти будуть вимагати миску та облизувати всі речі.

Дивацтва у малюків – це нормально, так вони пізнають світ

Батьки – спокійно! Не варто лякатися дивацтв дитини. Це природна стадія розвитку вашого чада – вона передбачає усвідомлення навколишнього світу і свого місця у ньому.

Дивацтва малюка є нормою доти, доки не заважає життю. Опісля варто дитині пояснити – коли можна бути песиком, а коли не варто.

Тож не обмежуйте маля і дозволяйте йому досхочу проявити фантазію. Завдяки цьому згодом проявляються здібності до театрального мистецтва. Окрім того, знімайте смішні дивацтва на відео – через багато років такі відео буде дотепно показати на весіллі вашої дитини.

Знімайте смішні моменти дитини на відео

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