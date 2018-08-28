До початку навчального року батькам необхідно зібрати деякі документи, які містять інформацію про здоров’я дитини.

Про це зазначила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

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Діти повинні пройти медичні обстеження та отримати дві стандартні довідки:

1. Довідка форми № 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду".

Вона містить таку інформацію:

прізвище та ім’я дитини, дату її народження і стать;

місце проживання дитини, телефон батьків;

найменування загальноосвітнього навчального закладу, клас;

дату проведення обов’язкового медичного профілактичного огляду (а також дату попереднього профогляду і рекомендовану дату наступного);

висновок про стан здоров’я дитини (якщо школяр має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків, в цій довідці може бути зроблено відповідний запис);

групу для занять фізичною культурою;

рекомендації.



До 1 вересня необхідно отримати довідку форми № 086-1/о

2. Довідка форми № 063/о "Карта профілактичних щеплень"

У ній зазначено дані про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також про здійснення туберкулінових проб.



Які документи потрібно підготувати до школи

"Медичної карти дитини" (форма № 026/О) більше не потрібно для прийняття дитини до школи. Все тому, що школи не мають права зберігати персональні дані через відсутність ліцензії на медичну практику.