Які документи потрібно підготувати до школи
До початку навчального року батькам необхідно зібрати деякі документи, які містять інформацію про здоров’я дитини.
Про це зазначила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
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Діти повинні пройти медичні обстеження та отримати дві стандартні довідки:
1. Довідка форми № 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду".
Вона містить таку інформацію:
- прізвище та ім’я дитини, дату її народження і стать;
- місце проживання дитини, телефон батьків;
- найменування загальноосвітнього навчального закладу, клас;
- дату проведення обов’язкового медичного профілактичного огляду (а також дату попереднього профогляду і рекомендовану дату наступного);
- висновок про стан здоров’я дитини (якщо школяр має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків, в цій довідці може бути зроблено відповідний запис);
- групу для занять фізичною культурою;
- рекомендації.
До 1 вересня необхідно отримати довідку форми № 086-1/о
2. Довідка форми № 063/о "Карта профілактичних щеплень"
У ній зазначено дані про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також про здійснення туберкулінових проб.
Які документи потрібно підготувати до школи
"Медичної карти дитини" (форма № 026/О) більше не потрібно для прийняття дитини до школи. Все тому, що школи не мають права зберігати персональні дані через відсутність ліцензії на медичну практику.
До слова, нейропсихолог Вадимом Ілляшенко розповів, за якими параметрами потрібно обирати рюкзак для дитини.
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