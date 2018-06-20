Які дози алкоголю зменшують ризик передчасної смерті: відповідь вчених

Науковці з Національного інституту в США встановили, що від кількості доз алкоголю залежить ризик передчасної смерті та поява онкології.

Загалом вчені проаналізували дані майже 100 тисяч осіб у віці від 55 до 74 років, більшість з них – жінки, пише PLoS Medicine.

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Дослідники мали інформацію про дієту, спосіб життя, шкідливі звички, генетичні особливості добровольців. Протягом 9 років науковці зафіксували 955 випадків смерті, а у понад 12 тисяч осіб виявили рак.

Вчені вияснили, що невелика кількість алкоголю (до трьох напоїв на день) зменшили ймовірність передчасної смерті. Проте якщо людина вживала понад 3 напої на день, то цей показник різко зростав.

На появу онкозахворювань впливає навіть невелика кількість алкоголю. Вчені встановили, що чим частіше людина вживає спиртні напої, тим більше зростає ризик розвитку раку.

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