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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Які джерела інформації росіяни вважають найавторитетнішими

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Бунтуюча Наталія Поклонська стала єдиною "госдумівською єдинороскою", яка збунтувалась проти пенсійної реформи. А після того, як Пиня з царського плеча вийшов в ефір із "пом'якшенням", екс-прокурорка Криму накатала пост у Facebook. Мовляв, президенте, а хто відзвітує про гроші? Але про це дізнається мало росіян.

57% – стільки росіян переконані, що національні ЗМІ висвітлюють події, які відбуваються у країні, досить об'єктивно. 

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Кожен третій – 33% – допускає спотворення інформації в російських медіа.

Для 63% громадян РФ найавторитенішим джерелом інформації досі залишаєтсья телебачення. Для кожного шостого (15%) – медіаресурси в інтернеті.

9% продовжують дізнаватися останні новини із газетат та журналів.

Друзі, родичі або знайомі – з розмови із ними 7% росіян черпають "достовірну інформацію". 

Лише 16% росіян узагалі нікому не довіряють. 

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" дивіться тут

Теги: Новини Росії ЗМІ Російська пропаганда
Джерело: 24 канал
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