Які джерела інформації росіяни вважають найавторитетнішими

Бунтуюча Наталія Поклонська стала єдиною "госдумівською єдинороскою", яка збунтувалась проти пенсійної реформи. А після того, як Пиня з царського плеча вийшов в ефір із "пом'якшенням", екс-прокурорка Криму накатала пост у Facebook. Мовляв, президенте, а хто відзвітує про гроші? Але про це дізнається мало росіян.

57% – стільки росіян переконані, що національні ЗМІ висвітлюють події, які відбуваються у країні, досить об'єктивно. Читайте також: Скільки відеозвернень здійснив Путін під час президентського правління: приголомшлива цифра Кожен третій – 33% – допускає спотворення інформації в російських медіа. Для 63% громадян РФ найавторитенішим джерелом інформації досі залишаєтсья телебачення. Для кожного шостого (15%) – медіаресурси в інтернеті. 9% продовжують дізнаватися останні новини із газетат та журналів. Друзі, родичі або знайомі – з розмови із ними 7% росіян черпають "достовірну інформацію". Лише 16% росіян узагалі нікому не довіряють. Повний випуск програми "Вєсті Кремля" дивіться тут.