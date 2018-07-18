21:43
18 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
25°C 17°C
  • четвер
    24°C 17°C
  • п'ятниця
    22°C 19°C
  • субота
    25°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Царь-двігатєль Росії. Попелюшка по-російськи
Вєсті Кремля
21:32, сьогодні
Вєсті.UA. Винник викладатиме Вовчицезнавство. Ємець тікає з затопленого "Титаніка"
Вєсті.UA
21:14, сьогодні
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Які фактори призводять до розлучення: відповідь психолога

994 Читать новость на русском
​Основним чинником розлучення є економічна несвобода
​Основним чинником розлучення є економічна несвобода / marriagedivorcehelps.com

Розлучення — це великий стрес для обох з подружжя. Фактором розірвати стосунки можуть бути різні чинники, які негативно впливають на подружні стосунки.

Психотерапевт Геннадій Мустафаєв назвав основні фактори розлучення, пише НВ.

Читайте також: Які пари найчастіше розлучаються: вчені здивували заявою

Основними чинниками є економічна несвобода одного з партнерів, яка може бути інструментом маніпуляцій з боку другої особи з подружжя. Причиною розлучення може виступати втрата фізичного й інтелектуального інтересу до своєї другої половинки, а також зрада одного з подружжя.

Основним чинником розлучення є економічна несвобода
Основним чинником розлучення є економічна несвобода

Психолог пояснює, що зрада – це велика "засідка". До прикладу, якщо жінка чи чоловік влаштовує партнера на 70%, то він або вона йтимуть за іншими 30%. У підсумку, фактично люди, які зрадили, отримують лише 30%, втрачаючи інші.

Щоб зменшити можливість розлучення, потрібно шукати партнера, який буде розділяти ваше бачення сімейних відносин.

Психотерапевт назвав три типи сімейних відносин:

Традиційні патріархальні відносини, у яких жінка залежить від чоловіка в матеріальному й емоційному плані. У жінки розвиваються комплекси, які руйнують основи шлюбу – любов і взаєморозуміння, а також взаємну повагу.

Жінка у традиційних патріархальних відносинах
Жінка у традиційних патріархальних відносинах

Партнерський тип сімейних відносин передбачає рівні права і обов'язки.

На фігурі спільної дитини партнерів будується діоцентристські стосунки. Зазвичай подружжя не знає, як жити далі після того, як дитина виросла.

До слова, дослідження американських вчених показує, що щастя у шлюбі залежить від здорового сну пари.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Психологія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Как президент США Дональд Трамп впервые в истории этой страны оказался предателем Родины
сьогодні, 21:00 Как президент США Дональд Трамп впервые в истории этой страны оказался предателем Родины
Іван Яковина 404
Зробити візу – ніби зранку почистити зуби, – мандрівний етно-гурт "Фолькнери"
сьогодні, 20:01 Зробити візу – ніби зранку почистити зуби, – мандрівний етно-гурт "Фолькнери"
Катерина Петренко 302
Впорався з Путіним краще, ніж Трамп: ведучий Fox News роздратував главу Кремля під час інтерв'ю
сьогодні, 19:49 Впорався з Путіним краще, ніж Трамп: ведучий Fox News роздратував главу Кремля під час інтерв'ю
2271
Вчені назвали місця, які є найбільш безпечними у літаку
сьогодні, 19:36 Вчені назвали місця, які є найбільш безпечними у літаку
581
Бій за Азовське море: чи загрожує Україні відкриття морського фронту?
сьогодні, 19:00 Бій за Азовське море: чи загрожує Україні відкриття морського фронту?
Інна Жолобович 980
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
 10 січня , 16:03
Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
 8 листопада 2017 , 22:24
Чим загрожує жінці відсутність сексу
26 жовтня 2017 , 22:11
Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
8 квітня , 22:54
Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
 1 листопада 2017 , 13:58
Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
 9 листопада 2017 , 20:47
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук