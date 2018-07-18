Які фактори призводять до розлучення: відповідь психолога

Розлучення — це великий стрес для обох з подружжя. Фактором розірвати стосунки можуть бути різні чинники, які негативно впливають на подружні стосунки.

Психотерапевт Геннадій Мустафаєв назвав основні фактори розлучення, пише НВ.

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Основними чинниками є економічна несвобода одного з партнерів, яка може бути інструментом маніпуляцій з боку другої особи з подружжя. Причиною розлучення може виступати втрата фізичного й інтелектуального інтересу до своєї другої половинки, а також зрада одного з подружжя.



Основним чинником розлучення є економічна несвобода

Психолог пояснює, що зрада – це велика "засідка". До прикладу, якщо жінка чи чоловік влаштовує партнера на 70%, то він або вона йтимуть за іншими 30%. У підсумку, фактично люди, які зрадили, отримують лише 30%, втрачаючи інші.

Щоб зменшити можливість розлучення, потрібно шукати партнера, який буде розділяти ваше бачення сімейних відносин.

Психотерапевт назвав три типи сімейних відносин:

Традиційні патріархальні відносини, у яких жінка залежить від чоловіка в матеріальному й емоційному плані. У жінки розвиваються комплекси, які руйнують основи шлюбу – любов і взаєморозуміння, а також взаємну повагу.



Жінка у традиційних патріархальних відносинах

Партнерський тип сімейних відносин передбачає рівні права і обов'язки.

На фігурі спільної дитини партнерів будується діоцентристські стосунки. Зазвичай подружжя не знає, як жити далі після того, як дитина виросла.

До слова, дослідження американських вчених показує, що щастя у шлюбі залежить від здорового сну пари.