Які фактори впливають на здорову агресію

Часто під словом агресія люди розуміють негативні чи навіть руйнівні дії, які спрямовані на заподіяння шкоди.

Проте психолог Роман Мельниченко пояснює, що агресія – життєва сила діяти, досягати результатів, йдеться на сайті експерта.

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Опорою здорової агресії є віра в себе. Якщо ж людина не впевнена у своїх силах, то і рівень агресії буде низьким.

Друге, що впливає на рівень агресії, – взаємини з батьком. Саме агресивна частина психіки передається нам від батька. І тому, якщо є неконструктивні стосунки з ним, до прикладу, гнів чи образа, то це впливає на агресію людини.

Агресія може виникнути через пережите насильство – побутове чи сексуальне. Агресивна частина психіки може реалізуватися як садист або жертва. Тобто дитина, яка приходить до нової школи, може або закритися від світу, або стати негативним агресивним лідером.

Четвертий фактор, що впливає на агресію, – формування провини. Це та емоція, за допомогою якої можна маніпулювати та керувати агресією іншої людини. Людина з почуттям провини намагається себе покарати, і, таким чином,

Будь-яка людина, яка відчуває почуття провини, намагається себе покарати. Вона може карати себе тим, що не заробляє грошей, обмежує себе в якихось задоволеннях, не дозволяє собі бути щасливим у стосунках або створює собі якісь обмеження або заборони.

Причиною низького рівня агресії є відсутність відділення від батьків. До цього може призвести надмірна опіка. По суті, людина виростає, проте залишається у сферу впливу батьків. Таким чином, вона ніколи не розвивала в собі агресивну психіку, щоб вирішувати свої проблеми.