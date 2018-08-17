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Які фільми стали претендентами на премію "Оскар" від України: перелік

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Претендентами на премію "Оскар" від України 2018
Претендентами на премію "Оскар" від України 2018 / fakty.ictv.ua

В Україні спеціальний комітет завершив прийом заявок щодо участі в премії "Оскар". З-поміж усіх претендентів оберуть один, який і побореться за перемогу.

Українська кіноіндустрія стрімко розвивається, дивуючи навіть найвибагливіших критиків. Відтак фільми вітчизняних режисерів щоразу з'являються на міжнародних конкурсах, завойовуючи нагороди у престижних номінаціях. 

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Наразі ж українські митці затамували подих, бо вирішується питання про участь в премії "Оскар". Прес-центр Держагентства України з питань кіно вже оприлюднив список номінантів на премію від України.  

За офіційною інформацією, наразі 6 фільмів представили на розгляд Оскарівського комітету в Україні. Серед них – "Брама" (режисер Володимир Тихий), "Вулкан" (Роман Бондарчук), "Донбас" (Сергій Лозниця), "Кіборги" (Ахтем Сеітаблаєв), "Коли падають дерева" (Марися Нікітюк) та "Міф" покійного режисера Леоніда Кантера. Результати голосування Оскарівського комітету стануть відомі 29 серпня. 

Дивіться трейлер фільму "Брама" (відео):

 

Фільм "Вулкан" (дивіться відео трейлеру): 

 

Дивіться трейлер до фільму "Донбас" (відео):

 

Фільм "Кіборги" (дивіться відео трейлеру):

 

Дивіться трейлер фільму "Коли падають дерева" (відео):

 

Фільм "Міф" (дивіться відео трейлеру):

 

Теги: LifeStyle Новини України Кіно Оскар Оскар-2019
Джерело: 24 Канал
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