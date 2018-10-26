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      Які фізичні навантаження можна під час місячних

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      Які фізичні навантаження можна під час місячних
      Які фізичні навантаження можна під час місячних / unsplash.com

      Займатись фізичними навантаженнями під час менструації не можна – міф. Навпаки, легкі вправи допомагають полегшити дискомфорт у низу живота.

      Про це розповіла відома лікар-акушер-гінеколог Наталія Лелюх у коментарі 24 каналу. З її слів, певні вправи допомагають зняти біль та спазми.

      Читайте також: Відома гінеколог Наталія Лелюх: про болі та ПМС, переривання вагітності та міфи контрацепції

      Гарно допомагає присідання – знімає біль під час місячних. Можна бігати, танцювати – якщо жінка нормально себе почуває,
      – зазначила вона.

      Та все ж є речі, яких не варто робити під час менструації. Зокрема, не бажано займатися під час місячних такими вправами, під час яких відбувається підйом тазу вгору.

      Через такі рухи по маткових трубах може піти менструальна кров, а вона повинна йти тільки вниз. Якщо вона потраплятиме у черевну порожнину – це може бути ризиком захворювання під назвою "ендометріоз".

      Вправи з закиданням тазу догори не варто робити під час менструації, це ризик ендометріозу

      Вправи з закиданням тазу догори не варто робити під час менструації, це ризик ендометріозу

      Що таке ендометріоз? Це гінекологічне захворювання, при якому клітини внутрішнього шару стінки матки розростаються поза межами цього шару. Це може призвести до запалення в оточуючих тканинах і викликати біль, збільшення органу, безпліддя.

      Хто така Наталія Лелюх?Це лікар з 19-річним досвідом роботи у акушерстві та гінекології. Наталія Лелюх також є засновницею Жіночого клубу, який вже шостий рік збирає жінок по всій Україні та в Білорусі. Автор книги "Відверта розмова про жіноче здоров’я".

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Поради Жіноче здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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