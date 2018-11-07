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      Які фрази найкраще запам’ятовує людина

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      Які фрази найкраще запам’ятовує людина
      Які фрази найкраще запам’ятовує людина / kent.ac.uk

      Американські вчені довели, що частота і чіткість людської мови впливають на її сприйняття і запам'ятовування.

      До таких прийшли експерти університету Техасу в Остіні та лінгвісти лабораторії UTsoundLab США, пише ScienceDaily.

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      В експерименті взяли участь 60 учасників, які володіють англійською мовою, причому половина з них була носіями мови. Після цього люди прочитали 72 пропозиції – всього 6 блоків по 12 пропозицій – двома способами. Текст прочитали за допомогою двох способів – чистою вимовою з повільним темпом та розмовним стилем.

      Які фрази найкраще запам’ятовує людина
      Які фрази найкраще запам’ятовує людина

      Після цього учасники повинні повторити пропозиції.

      Дослідники встановили, що, як іноземці, так і носії мови краще запам'ятовували зміст пропозицій, які виголосили фонетично чисто та повільно.

      Вчені пояснюють це тим, що людині потрібно витратити більше інтелектуальних ресурсів, щоб зрозуміти не зовсім зрозумілі речення. За їх твердженням, чим більше сил мозок витрачає на розуміння, тим менше ресурсів залишається для запам'ятовування матеріалу.

      Висновок вчених такий: людина краще запам’ятовує фрази, які виголосили чітко та у повільному темпі.Людина краще запам’ятовує фрази, які виголосили чітко та у повільному темпі

      Людина краще запам’ятовує фрази, які виголосили чітко та у повільному темпі

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      Теги: Здоров'я LifeStyle Психологія
      Джерело: 24 Канал
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