Які фрази не можна казати дітям: неочікуваний перелік
У Великобританії випустили підручник з виховання дітей, зокрема, він містить список фраз, які не можна казати неслухняним дітям.
Про це пише The Independent.
Читайте також: Яке заняття негативно впливає на готовність дітей до навчання
Ці вислови можуть негативно вплинути на поведінку дітей та погіршити стосунки між батьками й дітьми.
"Скільки разів я говорив тобі так не робити?";
"Ти мене вже дістав!";
"Чому ти не слухаєш?";
"Перестань плакати, ти поводишся як дитина!";
"Тому що я так сказав!";
"Якщо ти це не вимкнеш негайно, ніякого солодкого сьогодні!".
Експерти натомість запропонували спеціальну модель поведінки для батьків – ALP. Вона складається з трьох етапів: налаштування, встановлення обмежень та вирішення проблеми.
Перш за все, батькам необхідно опуститися до рівня дитини й, дивлячись у вічі, висловити співчуття у спокійному тоні. Другий етап передбачає розповідь про причину свого вчинку, а третій – пошук компромісу для вирішення проблеми.
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.