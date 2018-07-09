Які фрази не можна казати дітям: неочікуваний перелік

У Великобританії випустили підручник з виховання дітей, зокрема, він містить список фраз, які не можна казати неслухняним дітям.

Про це пише The Independent.

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Ці вислови можуть негативно вплинути на поведінку дітей та погіршити стосунки між батьками й дітьми.

"Скільки разів я говорив тобі так не робити?";

"Ти мене вже дістав!";

"Чому ти не слухаєш?";

"Перестань плакати, ти поводишся як дитина!";

"Тому що я так сказав!";

"Якщо ти це не вимкнеш негайно, ніякого солодкого сьогодні!".

Експерти натомість запропонували спеціальну модель поведінки для батьків – ALP. Вона складається з трьох етапів: налаштування, встановлення обмежень та вирішення проблеми.

Перш за все, батькам необхідно опуститися до рівня дитини й, дивлячись у вічі, висловити співчуття у спокійному тоні. Другий етап передбачає розповідь про причину свого вчинку, а третій – пошук компромісу для вирішення проблеми.