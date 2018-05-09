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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Які фрукти корисно їсти з кісточками: перелік

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Які фрукти корисно їсти з кісточками
Які фрукти корисно їсти з кісточками / unsplash.com

Фрукти та ягоди потрібно їсти разом з кісточками, оскільки вони містять високу концентрацію корисних і необхідних для людського організму мікроелементів.

Зі слів науковців, насіння кавуна допомагає нормалізувати рівень цукру у крові, передає Zdorovia.

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Кісточки оливок містять елементи, які активізують процес виведення токсинів, нормалізують роботу нервової системи та полегшують симптоми астми.

Не менш корисно їсти кісточки граната, адже вони знижують дратівливість і нервозність.

Кісточки граната знижують дратівливість і нервозність

Кісточки граната знижують дратівливість і нервозність

А елементи з кісточок винограду дуже добре впливають на шкіру – вона стане гладкою та еластичною.

Щодо яблук, то кісточки з цих плодів не рекомендують споживати. Науковці зазначають, що насіння яблук багаті амігдаліном, який при попаданні в кишківник виділяє отруйну синильну кислоту.

Кісточки цитрусових допоможуть тим, кого часто турбують головні болі. А це вони чудово допомагають відновити тонус організму.

Кісточки цитрусових допомагають відновити тонус організму

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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