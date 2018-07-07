Які фрукти та овочі можна їсти в липні: інфографіка

Сезонні овочі та фрукти завжди корисніші та дешевші за тих, які лежать на полицях весь рік.

А оскільки липень – це сезон свіжих овочів та фруктів, тому потрібно знати, які плоди можна вживати безпечно для здоров'я, пише ТСН.

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Люди можуть не перейматися і купувати листову капусту, огірок, баклажан, кукурудзу, часник, кабачок та помідор.

З фруктів безпечно вживати ківі, диню, персик та сливу. У липні купуйте такі ягоди: чорницю, вишню, ожину, кавун та фізаліс.

Експерт Олена Сидоренко попереджує, що надто гарний вигляд плодів може свідчити про великий вміст небезпечних для здоров’я консервантів – нітратів, пестицидів та гербіцидів.

Щоб впевнитися у якості товару споживач може вимагати від продавця декларацію виробника. Про ненатуральність може свідчити термін споживання понад одну добу.

Не варто споживати у липні моркву, перець, селеру та зелену квасолю.

До слова, у раціоні кожної людини обов’язково повинні бути свіжі фрукти та овочі та кисломолочні продукти, останні можуть ефективно зміцнити судини.

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