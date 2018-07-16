Які фрукти здатні зберегти зір літнім людям

Австралійські вчені встановили, що вживання апельсинів здатні уповільнити симптоми макулодистрофії і зберегти зір в літньому віці.

Загалом дослідження тривало 15 років, пише The American Journal of Clinical Nutrition.

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Вчені Уестмідского інституту медичних досліджень спостерігали за змінами зору маже 3 тисяч людей старше 50 років. Вони встановили, що у тих, хто їв як мінімум один апельсин в день, ризик виникнення уражень сітківки був на 60 відсотків нижче.

Одна з найчастіших причин втрати зору в літньому віці – це макулодистрофії. В її основі лежить патологія судин і порушення кровопостачання, які призводять до поразок сітківки. Основний фактор ризику розвитку уражень сітківки – вік: до 75 років ймовірність появи макулодистрофії зростає до 30 відсотків.

Науковці встановили, що високе споживання їжі, багатої на флавоноїди, знижує ризик розвитку макулодистрофії в літньому віці. Найбільший ефект був при споживанні апельсинів.

Що таке макулодистрофія? Це хронічна прогресивна хвороба, що характеризується ураженням центральної зони очного дна (макули), при якому страждають сітківка, пігментний епітелій і судини сітківки.

До слова, виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала звички, які здатні зберегти зір здоровим.

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