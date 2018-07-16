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Телеканал новин 24 Новини Лікування

Які фрукти здатні зберегти зір літнім людям

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Вживання апельсинів здатне пкоращити зір літнім людям
Вживання апельсинів здатне пкоращити зір літнім людям / Фото з вільних джерел

Австралійські вчені встановили, що вживання апельсинів здатні уповільнити симптоми макулодистрофії і зберегти зір в літньому віці.

Загалом дослідження тривало 15 років, пише The American Journal of Clinical Nutrition.

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Вчені Уестмідского інституту медичних досліджень спостерігали за змінами зору маже 3 тисяч людей старше 50 років. Вони встановили, що у тих, хто їв як мінімум один апельсин в день, ризик виникнення уражень сітківки був на 60 відсотків нижче.

Одна з найчастіших причин втрати зору в літньому віці – це макулодистрофії. В її основі лежить патологія судин і порушення кровопостачання, які призводять до поразок сітківки. Основний фактор ризику розвитку уражень сітківки – вік: до 75 років ймовірність появи макулодистрофії зростає до 30 відсотків.

Науковці встановили, що високе споживання їжі, багатої на флавоноїди, знижує ризик розвитку макулодистрофії в літньому віці. Найбільший ефект був при споживанні апельсинів.

via GIPHY

Що таке макулодистрофія? Це хронічна прогресивна хвороба, що характеризується ураженням центральної зони очного дна (макули), при якому страждають сітківка, пігментний епітелій і судини сітківки.

До слова, виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала звички, які здатні зберегти зір здоровим.

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Теги: LifeStyle Здоров'я Лікування Здоров’я очей
Джерело: 24 Канал
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