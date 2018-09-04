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Які функції виконує сексуальність людини: статистика та факти

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Які функції виконує сексуальність людини
Які функції виконує сексуальність людини / fakty.ictv.ua

4 вересня у світі відзначають Міжнародний день сексуального здоров'я. Сексуальне здоров’я дуже тісно повʼязане з репродуктивною можливістю жінки та чоловіка зачати, виносити і народити здорову дитину.

Всесвітня асоціація сексуального здоров'я (WAS) у 2010 році оголосила 4 вересня Міжнародним днем сексуального здоров'я, повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.

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Сексуальність людини виконує 3 основні функції: прокреативну (репродуктивну), рекреативну (розслаблюючу, гедонічну) та комунікативну.

Через табу на тему про секс серед дітей та підлітків статистика дивує.

1. Більшість підлітків Європи вступають в інтимні стосунки у 15-17 років. Згідно з опитуваннями, у віці 15 років – 24% дівчаток і 30% хлопчиків вже мали досвід сексуальних контактів, а 21% підлітків у віці 15 років вже сексуально активні, і через необізнаність піддаються ризику незапланованої вагітності, оскільки не користуються презервативами або іншими контрацептивами.

2. Найвищий рівень використання контрацептивів (презервативів) молоддю у Європі у Греції (91%) і Швейцарії (89%), а найнижчий рівень – у Словаччині (65%) і Швеції (69%). Оральні контрацептиви використовуються значно частіше у країнах Західної Європи.

3. У низці країн небезпечні аборти обумовлюють до 20% випадків смерті під час вагітності, причому, за оцінками, в державах-членах у Центральній і Східній Європі рівень поширеності абортів найвищий у світі.

4. Рак шийки матки продовжує займати друге місце серед найбільш поширених онкологічних захворювань у жінок віком від 15 до 44 років. У Європі від раку шийки матки щорічно вмирає понад 28 тисяч жінок.

5. В Європі кожна шоста подружня пара схильна до небажаного безпліддя.

6. У підлітків негативне сприйняття власного тіла, наприклад, наявність надлишкової маси тіла може бути пов'язано з більш небезпечною сексуальною поведінкою.

7. Ожиріння в підлітковому віці асоційоване з підвищеним ризиком безпліддя і раку матки на більш пізніх етапах життя.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Секс статистика Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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