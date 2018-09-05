18:21
5 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
26°C 17°C
  • четвер
    24°C 17°C
  • п'ятниця
    25°C 20°C
  • субота
    24°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. День перевернутого календаря. Біда Росії
Вєсті Кремля
21:40, 4 вересня
Вєсті.UA. Відкритий рот Ляшка. Зіпсоване вересневе свято
Вєсті.UA
20:09, 4 вересня
Як можновладці освоїли нові схеми, внаслідок яких до бюджету не доходять сотні мільйонів гривень
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Які головні загрози трудової міграції: думка психолога

341 Читать новость на русском
З України на заробітки виїжджає все більше громадян
З України на заробітки виїжджає все більше громадян / Рівненська область онлайн

Трудова міграція – реальна загроза, перш за все, сім'ям, які руйнуються. Особливо страждають діти. Це реальна психологічна, соціальна загроза для країни і нації. Самі трудові мігранти піддають себе ризику.

Таку думку 24 каналу висловила психолог, психоаналітик Наталія Кухтіна.

Більш детально про трудову міграцію в матеріалі: Трудова міграція: чому українці їдуть з країни і як їх повернути?

За словами фахівця, українці виїжджають за кордон на заробітки від безвиході, бо не можуть знайти вдома гідну роботу. Багато з них приймають таке рішення, послухавши знайомих і сприймають зовнішні фактори життя за кордоном за реальність.

Трудові мігранти не уявляють, що потрапляють на територію повного дотримання закону. І відразу піддають себе ризику, зокрема, укладаючи неперевірені контракти. Вони ідуть на незрозумілі роботи і дуже важко там працюють. Заробітчани страждають, оскільки потрапляють у чуже культурне середовище, де свої традиції, правила, релігія, інша мова. Це середовище їх не приймає, а акумулюватися туди вони не можуть, бо не знають історії, культури, мови,
– зауважує Наталія Кухтіна.

Водночас, наголошує психолог, хоча трудові мігранти отримують значно більше, ніж в Україні, матеріально вирішують своє завдання, але ціна питання вище грошей. Це розлучення, втрачені сім'ї, поламане життя дітей.

"Діти трудових мігрантів відчувають себе покинутими і не улюбленими, в них формується комплекс самотньої людини. Коли вони виростають, то переносять несвідому помсту на інших. Або проявляють агресію, або намагаються підлаштуватися під всіх людей, як жертви, щоб отримати увагу, любов і схвалення. Обидва варіанти розвитку відносин дуже погані. Найстрашніше, що у них не сформована модель сім'ї", – наголошує фахівець.

За словами Кухтіної, вони хочуть, але не можуть побудувати сім'ю, оскільки не знають, як. Навіть коли в них з'являється сім'я, то починаються вже проблеми з їхніми дітьми. Здійснюється перенесення – ця проблема мультиплікується, що дуже загрозливо для нації.

На переконання експерта, для вирішення проблеми трудових мігрантів потрібно розробити державні або соціальна програми психологічної підготовки тих, хто хоче виїхати на заробітки.

Коли людина, яка збирається за кордон на заробітки, отримає професійну інформацію – юридичну, соціологічну, культурологічну – не від друга або подруги – то дуже добре подумає, чи є сенс їхати,
– підкреслила Наталія Кухтіна.

Нагадаємо, Україна входить у топ-10 країн-донорів мігрантів у світі. За даними Центру економічної стратегії, більше 4 млн українців (експерти кажуть майже 5) є трудовими мігрантами, тобто виїжджають працювати за кордон (тобто близько 16% працездатного населення). Одночасно за кордоном перебувають близько 2,6-2,7 млн осіб.

Згідно з опитуванням, проведеним 24 каналом, найбільше українці бояться, що розлука з рідними і особливо дітьми завдасть їм психологічної травми – так вважать 47% читачів сайту 24 каналу. Ще 43% вважають таку роботу ризикованою. І лише 10% не хочуть працювати за кордоном, так як там дорожче життя.

Теги: Новини України Новини політики Заробітчани
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Прелюдія до масштабного наступу: західні ЗМІ про авіаудари Росії по Сирії
сьогодні, 18:03 Прелюдія до масштабного наступу: західні ЗМІ про авіаудари Росії по Сирії
Олександра Кравчук
Чому жінкам варто протестувати проти останніх вимог міжнародних жіночих організацій
сьогодні, 17:01 Чому жінкам варто протестувати проти останніх вимог міжнародних жіночих організацій
Олекса Коба
Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
сьогодні, 12:01 Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
Автокефалія для Української церкви: коли це буде, і що зміниться для прихожан
сьогодні, 16:02 Автокефалія для Української церкви: коли це буде, і що зміниться для прихожан
Інна Жолобович
Підґрунтям для Іловайська стала відсутність боєздатних частин на Донбасі
сьогодні, 15:05 Підґрунтям для Іловайська стала відсутність боєздатних частин на Донбасі
Дмитро Снєгирьов
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Прогноз погоди на 1 вересня: перші вихідні осені будуть по-літньому теплими
 1 вересня , 09:30
Воротар "Шапекоенсе" посмертно названий фанатами "Гравцем року" в Бразилії
 13 грудня 2016 , 13:10
Назбирала: в столиці бабуся торгує сливами з Range Rover
 16 липня , 16:10
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук