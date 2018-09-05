Які головні загрози трудової міграції: думка психолога

Трудова міграція – реальна загроза, перш за все, сім'ям, які руйнуються. Особливо страждають діти. Це реальна психологічна, соціальна загроза для країни і нації. Самі трудові мігранти піддають себе ризику.

Таку думку 24 каналу висловила психолог, психоаналітик Наталія Кухтіна.

Більш детально про трудову міграцію в матеріалі: Трудова міграція: чому українці їдуть з країни і як їх повернути?

За словами фахівця, українці виїжджають за кордон на заробітки від безвиході, бо не можуть знайти вдома гідну роботу. Багато з них приймають таке рішення, послухавши знайомих і сприймають зовнішні фактори життя за кордоном за реальність.

Трудові мігранти не уявляють, що потрапляють на територію повного дотримання закону. І відразу піддають себе ризику, зокрема, укладаючи неперевірені контракти. Вони ідуть на незрозумілі роботи і дуже важко там працюють. Заробітчани страждають, оскільки потрапляють у чуже культурне середовище, де свої традиції, правила, релігія, інша мова. Це середовище їх не приймає, а акумулюватися туди вони не можуть, бо не знають історії, культури, мови,

– зауважує Наталія Кухтіна.

Водночас, наголошує психолог, хоча трудові мігранти отримують значно більше, ніж в Україні, матеріально вирішують своє завдання, але ціна питання вище грошей. Це розлучення, втрачені сім'ї, поламане життя дітей.

"Діти трудових мігрантів відчувають себе покинутими і не улюбленими, в них формується комплекс самотньої людини. Коли вони виростають, то переносять несвідому помсту на інших. Або проявляють агресію, або намагаються підлаштуватися під всіх людей, як жертви, щоб отримати увагу, любов і схвалення. Обидва варіанти розвитку відносин дуже погані. Найстрашніше, що у них не сформована модель сім'ї", – наголошує фахівець.

За словами Кухтіної, вони хочуть, але не можуть побудувати сім'ю, оскільки не знають, як. Навіть коли в них з'являється сім'я, то починаються вже проблеми з їхніми дітьми. Здійснюється перенесення – ця проблема мультиплікується, що дуже загрозливо для нації.

На переконання експерта, для вирішення проблеми трудових мігрантів потрібно розробити державні або соціальна програми психологічної підготовки тих, хто хоче виїхати на заробітки.

Коли людина, яка збирається за кордон на заробітки, отримає професійну інформацію – юридичну, соціологічну, культурологічну – не від друга або подруги – то дуже добре подумає, чи є сенс їхати,

– підкреслила Наталія Кухтіна.

Нагадаємо, Україна входить у топ-10 країн-донорів мігрантів у світі. За даними Центру економічної стратегії, більше 4 млн українців (експерти кажуть майже 5) є трудовими мігрантами, тобто виїжджають працювати за кордон (тобто близько 16% працездатного населення). Одночасно за кордоном перебувають близько 2,6-2,7 млн осіб.

Згідно з опитуванням, проведеним 24 каналом, найбільше українці бояться, що розлука з рідними і особливо дітьми завдасть їм психологічної травми – так вважать 47% читачів сайту 24 каналу. Ще 43% вважають таку роботу ризикованою. І лише 10% не хочуть працювати за кордоном, так як там дорожче життя.