Які гормони впливають на вагу людини: перелік

Гормональна активність є важливим чинником у фізичному і психічному здоров’ї кожної людини. Гормони впливають на вагу людини.

Кортизол – гормон стресу, який виробляється залозами та активізується при зовнішній загрозі, пише "Країна Здоров'я".

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Він здатний прискорити серцебиття і підвищити артеріальний тиск.

Коли людина наїлася, то гормон лептин сповіщає тілу, що пора зупинитися. Коли людина вживає багато солодощів чи переробленої їжі, то цей гормон припиняє сповіщати тіло.Лептин впливає на репродуктивну функцію організму та навіть на ймовірність завагітніти.

Гормон мелатонін виробляється шишкоподібним тілом. Він допомагає людині заснути та підтримувати стабільний режим сну. Рівень мелатоніну підвищується до вечора, а на ранок він знижується. Відсутність цього гормону у людини може бути результатом набору зайвої ваги.

Від рівня естрогену, який виробляють яєчники, залежить стан жирової тканини та інші фактори. Відповідно. Чим більша вага людини – тим більше проблем з щитоподібною залозою. Коли рівень естрогену завищений, то людина стає стійкішою до інсуліну, а це сприяє набиранню ваги.